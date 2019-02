HSS IZLAZI IZ EUROPSKE PUČKE STRANKE: ‘Nije nam mjesto s Vučićem, Tajanijem i Orbanom’

‘Nama nije mjesto s pretendentima na hrvatski teritorij – Vučićem, Tajanijem ili Orbanom koji pokušava ući na hrvatsko medijsko tržite kako bi sipao mržnju i propagirao, nama u HSS-u, neprihvatljive ideje’, poručio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak

Na sinoć održanoj zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Proširenog Predsjedništva HSS-a donesena je jednoglasna odluka o pokretanju istupa HSS-a iz članstva Europske pučke stranke (EPP). Ta će odluka biti upućena Glavnom odboru stranke koji će reći svoj konačan stav o izlasku HSS-a iz te europske grupacije stranaka – priopćeno je iz HSS-a.

‘Ulazak u EPP tada nam se činio kao prihvatljiva opcija’

Dugogodišnja predsjednica organizacije žena HSS-a “Hrvatsko srce”, sada predsjednica Kluba seniora HSS-a Marija Ledinski-Anić rekla je kako je došlo vrijeme da HSS izađe iz EPP-a.

“Kada smo ulazili u EPP činilo nam se da je to prihvatljiva opcija. No, s vremenom se ta grupacija promijenila. Također, vrlo često u zadnje vrijeme su bez rasprave prihvaćani prijedlozi drugih “sestrinskih” stranaka iz Hrvatske, bez da se nas išta pitalo. To dovoljno govori o ravnopravnosti”, naglasila je Ledinski-Anić.

Nama nije mjesto s pretendentima na hrvatski teritorij – Vučićem, Tajanijem ili Orbanom. Ponajmanje nam je mjesto s domaćim izdajnicima koji se nazivaju čuvarima hrvatskih nacionalnih interesa, a šaptom su u strane ruke predali sve što se moglo, posljednju u nizu INA-u. https://t.co/oZklP4FX7s — Krešo Beljak (@KBeljak) February 24, 2019

‘Nije nam mjesto u istoj grupaciji s domaćim izdajnicima’

“Nama nije mjesto s pretendentima na hrvatski teritorij – Vučićem, Tajanijem ili Orbanom koji pokušava ući na hrvatsko medijsko tržite kako bi “sipao” mržnju i propagirao, nama u HSS-u, neprihvatljive ideje. Ponajmanje nam je mjesto u istoj grupaciji s domaćim izdajnicima koji se nazivaju čuvarima hrvatskih nacionalnih interesa, a šaptom su u strane ruke predali sve što se moglo, posljednju u nizu INA-u, zaključio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Sjednica Glavnog odbora HSS-a bit će održana u sljedećih mjesec dana.

