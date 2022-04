Nekad središnja stranka hrvatske desnice, a danas pomalo zaboravljena i marginalna - Hrvatska stranka prava - uskoro će ponovno postati parlamentarna stranka, jer će joj se, kako doznaje Jutarnji list, pridružiti Hrvoje Zekanović.

Nakon razlaza sa svojim Hrvatskim suverenistima Zekanović od prosinca prošle godine u Saboru djeluje kao nezavisni zastupnik. "To je gotova stvar. Zastupnik Zekanović pridružit će se Hrvatskoj stranci prava, čime će HSP ponovno imati status parlamentarne stranke. No, to je samo početak veće priče. Hrvatska stranka prava zasjenit će i na političke margine baciti sve postojeće kvazi-desne stranke koje djeluju u Saboru i hrvatskom političkom prostoru", kaže sugovornik Jutarnjeg lista.

'Obavio sam nekoliko razgovora, ali nisam se još učlanio'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović u kratkom razgovoru za Jutarnji list poručio je kako priča o njegovom mogućem pridruživanju HSP-u još nije zaokružena. "Nisam se učlanio u Hrvatsku stranku prava, ali sam obavio nekoliko razgovora s predsjednikom HSP-a Nikicom Augustinovićem, kao i s još nekoliko dužnosnika stranke. Ako dođe do dogovora, javnost će biti pravovremeno obaviještena", kaže Zekanović.

Hrvatska stranka prava bila je na svom vrhuncu između 2000. i 2008. godine. Od 2000. do 2003. u Saboru su imali četiri zastupnika (Anto Đapić, Vlado Jukić, Miroslav Rožić i Tonči Tadić), a u idućem sazivu (od prosinca 2003. do siječnja 2008. godine) njih petoro: Antu Đapića, Ružu Tomašić, Peru Kovačevića, Vladu Jukića i Peju Trgovčevića. Na idućim izborima osvojili su samo jedan mandat, a od 2011. godine nadalje HSP više nikad nije stekao parlamentarni status.

Ne dolazi samo Zekanović?

Hrvoje Zekanović napustio je Hrvatske suvereniste 17. prosinca 2021. godine, samo par sati nego što bi Predsjedništvo stranke ionako donijelo odluku o njegovu izbacivanju iz stranke. Raskolu je prethodio Zekanovićev saborski govor o cijepljenju, njegov stav da svaki odgovoran političar mora pozvivati na cijepljenje, te da svi koji to ne čine (poput ostalih zastupnika Suverenista) rade na štetu zdravlja građana.

Kako neslužbeno doznajemo, uz Zekanovića u HSP uključit će se i još neki bivši Suverenisti iz njegova Šibenika i okolice. "Vjerujem da će sa Zekanovićem u HSP i par članova šibenskog Gradskog vijeća, odnosno zastupnika u Skupštini Šibensko-kninske županije, koji djeluju kao nezavisni zastupnici nakon što su se, kao i Zekanović, razišli s Hrvatskim suverenistima", tvrdi izvor, piše novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar.