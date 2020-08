HRVOJE ZOVKO DOBIO SUD: ‘Moj otkaz na HRT-u bio je nezakonit. U roku od osam dana moraju me vratiti na posao’

‘Pokušali su me oblatiti, diskreditirati na najgori mogući način, no znao sam što je istina te da nikad ne bih prihvatio ništa osim istine’, napisao je Hrvoje Zovko

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na svojoj Facebook stranici napisao je kako je dobio presudu Županijskog suda u Rijeci, koji je odbio žalbu HRT-a i potvrdio da je njegov otkaz na HRT-u bio – nezakonit.

Izvanredni otkaz dobio je zbog, kako je tada obrazloženo, osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa te uvreda i prijetnji urednici Informativno-medijskog servisa HTV-a (IMS) Katarini Periši Čakarun. HRT je tada priopćio da je razlog za izvanredni prekid radnog odnosa teška povreda Općih pravila o radu i ponašanju koja se sastojala od niza upućenih uvreda, nedoličnog ponašanja, krajnje neprimjerenih i neprofesionalnih izjava, izvan granica onoga što se smatra kolegijalnom i pristojnom komunikacijom.

GLAVNI RAVNATELJ HRT-a O SLUČAJU NOVINARA HRVOJA ZOVKA: ‘On je prešao sve granice dopuštenog ponašanja’

Nakon dvije godine, sud je potvrdio kako je otkaz bio nezakonit, a Zovkov komentar na presudu prenosimo u cijelosti.

“Dragi svi, danas sam dobio presudu Županijskog suda u Rijeci, koji je odbio žalbu HRT-a i potvrdio da je moj otkaz na HRT-u bio nezakonit. HRT me u roku od osam dana mora vratiti na radno mjesto urednika-koordinatora te platiti pripadajuće troškove sa zateznom kamatom.

‘Hvala onima koji su pošteno svjedočili na sudu’

Dvije godine govorim kako je otkaz bio nezakonit, a prijava urednice IMS-a Katarine Periše Čakarun protiv mene neistinita. Pokušali su me oblatiti, diskreditirati na najgori mogući način, no znao sam što je istina te da nikad ne bih prihvatio ništa osim istine. Hvala Hrvatsko novinarsko društvo, koji je sve vrijeme bio uz mene, hvala Sindikatu novinara Hrvatske, hvala mojim HRT-ovcima, hvala European Federation of Journalists – EFJ, OSCE-u, brojnim međunarodnim organizacijama na ustrajnoj podršci, hvala svim novinarskim udruženjima iz susjednih zemalja koji su bili uz mene.

OTPUŠTENI NOVINAR HRVOJE ZOVKO OTKRIO: ‘Rekli su mi: HDZ ne diraj, bavi se samo SDP-om’

Hvala mojim brojnim kolegicama i kolegama iz Hrvatske i drugih zemalja, koji su bili uz mene i pratili slučaj u svojim medijima. Hvala onim kolegicama koje su pošteno svjedočile na sudu, riskirajući pritom bijes nadređenih. Hvala brojnim udrugama koje su bile uz mene, hvala prijateljicama i prijateljima izvan svijeta novinarstva na potpori. I na kraju, hvala mojoj obitelji, koja se dosta napatila cijelo ovo vrijeme, a najveća hvala mojoj odvjetnici Vanji Jurić i njezinom timu. Cijelo vrijeme sam bio uvjeren u pobjedu, a uz Vanju, bio sam siguran tisuću posto. Vanja, najbolja si. Nisam dobio Oskara, ali se osjećam super! Borba se nastavlja. Nema predaje!”, napisao je.