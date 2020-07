HRVOJE ZEKANOVIĆ ŽELIO BI OPOREZIVATI INTERNET: ‘Moglo bi se te kompanije malo porezno stisnuti, to nije loše…’

“Oni rade bez da plaćaju porez. Ali ako će hrvatski poduzetnik biti dodatno porezno opterećen, e to je jako, jako loše”, kaže Zekanović

Zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović u svom je govoru u Saboru danas izjavio kako bi trebalo oporezivati internet. Glavni argument mu je to što je prihodovna strana u EU u problemu. A kako bi on to oporezivao internet, zasad nije precizirao.

“Postoji ideja, ja ću čak sugerirati što bi mogli napraviti, stručnjaci kažu da se dosad nije porezno opteretilo velike biznise kao što je Google, internet općenito, YouTube, Facebook…Moglo bi se njih malo njih porezno stisnuti. To nije loše”, rekao je Zekanović i onda pokušao malo detaljnije objasniti svoj stav:

“Oni rade bez da plaćaju porez. Ali ako će hrvatski poduzetnik biti dodatno porezno opterećen, e to je jako, jako loše.”

Zekanovićev HRAST na posljednje je izbore izašao kao dio Domovinskog pokreta Miroslava Škore.