Gostujući na N1 televiziji, Hrvoje Prpić, jedan od osnivača HG Spota i mreže investitora CRANE osvrnuo se na investiciju u Rimac Automobile, ali i značajnu uštedu koju je ostvario otkad vozi električne automobile. Prpić je za N1 komentirao i posljednju rundu investicija vrijednu 500 milijuna eura u Rimac Automobile, kompaniju u vlasništvu Mate Rimca.

“To je novac kako bi se on nastavio dalje širiti i razvijati svoju tehnologiju i vjerojatno dugo to planira, sigurno se na tom poslu radilo barem tri godine”, rekao je Prpić te dodao kako novi investitori posjeduju 23 posto nove grupacije, dok je ostatak u vlasništvu Mate Rimca.

Prpić je istaknuo da ga ne čudi izjava Mate Rimca za Financial Times kako ću mu za projekt robotaksija trebati još pet godina, budući da se radi "o ozbiljnoj i zahtjevnoj tehnologiji".

“Nemojmo očekivati da će on sad u roku od dvije, tri godine ili čak možda i pet godina imati rješenje za sve probleme nego će se ti problem polako rješavati jedan po jedan. I Tesla isto to radi, očekuje se do kraja godine da će ta samovožnja biti još bolja nego što je dana, ali vjerojatno isto kao i avionske nesreće. I dan danas se dogodi da jednom negdje u svijetu padne avion. Unatoč tome što mi mislimo da smo prošli sve moguće kombinacije koje se mogu desiti da spriječimo pad aviona. Tako će isto biti i s tim robotaksijima”, naglasio je prpić o projektu za koji je Mate Rimac najavio da će biti gotov do 2014 godine.

Na 350.000 kilometara potrošio je oko tisuću do dvije kuna struje

Prpić je komentirao i perspektivu električnih automobila u kontekstu krize i rasta cijena energenata, te otkrio da je vlasnik četiri električna automobila i da je ušteda golema.

Naveo je kako je na 350 tisuća prijeđenih kilometara potrošio oko tisuću do dvije kuna na struju. S tim da se ovdje mora reći kako je do nedavno punjenje na javnim punjačima bilo besplatno.

“Dakle, u ovom trenutku mogu reći da sam dobio besplatno jednu Teslu, toliko sam uštedio u tih osam godina. Cijena vožnje električnim vozilima ako imate kuću ili ako imate dvorište je otprilike 7 ili 8 kuna, a sada s poskupljenjem struje 8 ili 9 kuna za 100 kilometara. Dakle, to je pola litre goriva, možemo skoro reći. Tako da se cijena goriva ne može uopće uspoređivati s tim, možemo reći da je vožnja na struju skoro besplatna”, zaključio je Prpić.