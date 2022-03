Jutros su cijene goriva otišle u rekordne visine, a puni tank dizela poskupio je naspram jučer čak 70 kuna. Stoga nije čudo da su jučerašnji dan obilježile ogromne gužve na benzinskim crpkama diljem Hrvatske.

Posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja, Zvonimir Savić, rekao je danas za HRT da Vlada donosi mjere koje može, u cilju ublažavanja rasta cijena, zadržavanja standarda građana i smanjenja negativnog utjecaja koji se prelijeva na poslovanje onih kojima je gorivo jedna od velikih troškovnih sastavnica. "Ako će biti i u budućnosti potrebe na neki način donijeti druge mjere, napravit ćemo i to", istaknuo je Savić.

Pojačana nerentabilnost

Predsjednik HUP-ove Koordinacije javnolinijskog prijevoza, Hrvoje Meštrović, rekao je da je ova cijena goriva za njih problem koji je dodatno pojačao nerentabilnost. Upozorio je da će izgubiti radnike, koji su vrlo potplaćeni već dvije godine i jako nezadovoljni, pri čemu je istaknuo da stariji vozači odlaze u mirovinu, a mlađi u inozemstvo.

"Ako još malo otiđe, imat ćemo problem održavati linije, od Zagreba pa do Dubrovnika i Vukovara, praktički neće biti područja Hrvatske koje će ostati nedotaknuto. Mi si nismo u stanju priuštiti tako skupo gorivo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo", dodao je.

Potpredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Zvonimir Širjan rekao je da je najgora situacija u stočarstvu, gdje je poskupila stočna hrana, to jest žitarice, i to još prošle godine, prije rata u Ukrajini. "To je poskupjelo 200 posto. Nešto što je koštalo 80 lipa, kunu, na primjer - pšenica ili kukuruz, to je sad 2,60 ili 3 kn", dodao je.

Zaduživanje države na uštrb naše djece

Ekonomski analitičar Danko Sučević naglasio je da ako država kada pomogne jednom sektoru uzme drugom. "Država nema svoj novac da pomogne, može se zadužiti eventualno pa ne troši naš novac nego novac naše djece", rekao je Sučević.

Poručio je da mora doći do prenošenja povećanja nabavnih cijena na kupce, da se mora povećati cijena linijskog transporta i drugog transporta te cijena poljoprivrednih proizvoda.

I dok je inflacija prošle godine u zadnjim mjesecima bila oko 5 posto, za ovu sem kaće Sučević, predviđa da će u nekim mjesecima biti blizu 10 posto. Rekao je da se ne možemo oslanjati na Vladu, ali da ona može ustabilizirati procese, ublažiti njihove maksimume. Treba djelovati anticiklički, dodao je.

Predzadnja zemlja u Europi

Sučević smatra da smo predzadnja zemlja u Europi te da ne napredujemo. "Svaka kriza najviše udara po onima koji su najslabiji. Mi smo u ovom trenutku slabiji od ostalih zemalja EU-a, a poslujemo na zajedničkom tržištu. Svaka kriza nas jače udari nego njih", rekao je.

Rekao je da država godišnje daje pola milijarde kuna u državnu željeznicu, koja ne funkcionira, dok je s druge strane autobusni prijevoz, većinom privatni, do sad bio osnovni prijevoz u državi, ali je privatan, pa ga država ne subvencionira.

Savić tvrdi da nismo više predzadnja zemlja po razvijenosti u Europskoj uniji,na što je Sučević upitao koje su zemlje iza nas. Savić je odgovorio: Bugarska, Grčka... "Hrvatska je prošle godine zabilježila gospodarski rast preko 10 posto. Naša stopa gospodarskog rasta je druga najbrža na razini EU-a", rekao je Savić.

Naveo je i da Hrvatska trenutno spada u tri najbolje zemlje kad se govori o prinosu žitarica po hektaru. Iznad nas su Belgija i Nizozemska. Poručio je da smo samodostatni u pšenici te da možemo izvoziti velike količine.