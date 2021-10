Ugledni hrvatski povjesničar, intelektualac i kolumnist Net.hr-a Hrvoje Klasić objavio je ovih dana knjigu 'Crveno na crno' u izdanju Naklade Ljevak. 'Crveno na crno' nastavak je prethodne Klasićeve knjige 'Bijelo na crno', a u obje su ukoričene kolumne koje je objavljivao na našem portalu u protekle tri godine. Nova knjiga sadrži izbor kolumni koje je Klasić objavio na Net.hr-u od 2019. godine naovamo, a u kojima argumentirano raskrinkava u Hrvatskoj sve prisutniji povijesni revizionizam.

Klasićeve kolumne na našem portalu čitaju desetine tisuća ljudi, a sada će ih, ponovno, imati prilike čitati i u obliku knjige.

Tim smo povodom kratko razgovarali s Klasićem čija će nova knjiga kolumni službeno biti predstavljena početkom studenoga.

NET.HR: Zašto 'Crveno na crno'?

KLASIĆ: Naslov prve knjige 'Bijelo na crno' bila je aluzija na borbu istine protiv laži, odnosno znanosti protiv revizionizma, što pokriva širok spektar tema iz prošlosti i sadašnjosti: politiku, sport, kulturu... A 'Crveno na crno' je u stvari aluzija na antifašizam naspram fašizma, odnosno nacionalizma. Fokus ovih mojih kolumni više je bio na odnosu antifašizma i fašizma u Hrvatskoj, ali i u svijetu, kako u prošlosti, tako i danas.

NET.HR: Što je sljedeće? Ne valjda 'Crno na crno'?

KLASIĆ: Nadam se da nećemo doći do toga. Zato u stvari i pišem i zahvaljujem Net.hr-u bez kojeg ovih kolumni ne bi bilo. Nadam se uspjehu i čitanosti druge knjige kakvi su bili i nakon prve. Meni je to garancija da ipak nećemo doći do 'crnog na crno'. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. Ja sam povjesničar i javno angažirani intelektualac koji se, eto, bori protiv različitih oblika revizionizma, netolerancije i agresije u društvu. Ukazujući na pojave u prošlosti pokušavam dati svoj doprinos da se one ne ponove u budućnosti. U tom smjeru će ići i teme mojih daljnjih kolumni.''

NET.HR: Čini se da Vam je izbor tema nepresušan...

KLASIĆ: Kada mi je glavni urednik vašeg portala Filip Raunić prije tri godine ponudio da pišem kolumnu na tjednoj bazi, neki ljudi, koji su prethodno pisali za neke druge medije, kazali su mi da nema toliko zanimljivih tema da bih njima ''pokrio'' svaki tjedan. Danas moram priznati da u ove tri godine, tijekom kojih je izašlo više od 170 kolumni, niti jednog tjedna nisam imao problema s motivacijom i temama.

NET.HR: Na tragu one Churchillove da ovaj prostor proizvodi više povijesti nego što je može podnijeti, kako tumačite to što nam je prošlost tako aktualna?

KLASIĆ: U vrijeme kada je Churchill to rekao stalno se događalo nešto novo. Mi sada više ne sudjelujemo kao akteri proizvodnje povijesti, nego samo perpetuiramo našu prošlost. No najgore je što ne perpetuiramo dobre stvari ili ih pokušavamo učiniti boljima, nego se uglavnom bavimo onim što bismo trebali izbjeći i čega bismo se trebali sramiti. Ovaj prostor više ne ''proizvodi povijest''. Ispada da smo obnavljači vlastite prošlosti, a ne tvorci vlastite budućnosti. To je vrlo poražavajuće. Lekcije iz prošlosti slabo se uče. Stoga ću i u narednom periodu imati o čemu pisati.