KLASIĆ O BLEIBURGU: ‘Austrijanci poduzimaju mjere kao da igraju Dinamo i Crvena zvezda. Zar netko misli da su blesavi?’

‘Bleiburg je jedan od onih događaja o kojima ljudi najmanje znaju, a najviše pričaju’, kazao je povjesničar Hrvoje Klasić

Komentirajući sutrašnju komemoraciju u Bleiburgu uoči koje su austrijske vlasti zabranile isticanje ustaških simbola, a tamošnje crkvene vlasti odbile molbu za održavanjem mise na Lojbaškom polju, povjesničar i kolumnist Net.hr-a Hrvoje Klasić gostujući na televiziji N1 najprije je istaknuo kako je austrijska vlada jedna od najdesnijih u Europi.

“Austrijska vlada je, podsjećam, jedna od najdesnijih vlada i onda je na to Katolička crkva u tom dijelu Austrije dala svoj doprinos toj cijeloj priči”, kazao je Klasić.

UGLEDNI POVJESNIČAR O NOVOJ IDEJI BISKUPA ZA BLEIBURG: ‘Tragično za Hrvatsku, ekstremisti žele baš to jer im je NDH važnija od žrtava

‘Koordinirana akcija Vlade i Crkve u Austriji’

Dodao je kako smatra da su odluke austrijske vlade i tamošnje Katoličke crkve bile koordinirane.

“Meni ovo pokazuje sramotu za sve ono što se tamo događalo. Mnogi se mogu pravili ludi, ali pogledajte austrijske mjere kao da igraju Dinamo- Crvena Zvezda. Tamo će biti specijalci, Kobre, a u publiku će biti ubačeni ljudi koji razumiju hrvatski jezik. Zar netko misli da su Austrijanci blesavi ili su predugo tolerirali ono što se tamo događalo? Ako usporedite ono što se događalo posljednjih godina i desetljeća, ovo je mila majka u usporedbi s time. Je li to promjena vjetrova iz Vatikana ili je to austrijska vlada, čiji su koalicijski partneri imali izlete predesno, na ovaj način obračunom s hrvatskim nacionalizmom pokazuje zube? To ne znam”, kazao je Klasić.

S druge strane, kaže, Hrvatski sabor je pokrovitelj komemoracije, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković boji se doći na komemoraciju.

NIKAD OZBILJNIJE MJERE SIGURNOSTI NA BLEIBURGU: Komemoraciju će čuvati Kobre, helikopteri i čak 450 policajaca

‘Je li Tuđman zločinac ako je bio u partizanskoj vojsci’

Osvrnuo se i na, kako kaže, licemjerje crkvenih krugova u Hrvatskoj te kazao kako je val ekstremizma krenuo kada je na čelo HDZ-a došao Tomislav Karamarko .

“Tijekom cijele godine slušamo od Crkve o Bleiburgu, a ne čujemo od jednog biskupa da kaže ‘Ja ću doći. Ne moram služiti misu’. Čitav val ekstremizma krenuo je dolaskom Tomislava Karamarka na čelo HDZ-a i postavljanjem njegova prijatelja (Zlatka Hasanbegovića, nap.a.) na čelo Ministarstva kulture. To se osjetilo te godine u Bleiburgu. Nije to počelo s Karamarkom, ali tada su neki procesi dobili kulminaciju u hrvatskom društvu”, istaknuo je Klasić.

On ističe da nije problem u komemoriranju žrtava u Bleiburgu, nego u nejasnim stavovima o ustaškom režimu i Drugom svjetskom ratu.

“Ne možemo uspoređivati ono što se dogodilo u Domovinskom ratu isključivo s onim što se događalo u Oluji. Nakon Oluje su se dogodili stravični zločini civilima, ali nije rat počeo s Olujom. Moramo govoriti i o partizanima koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, kao što je Franjo Tuđman. Smatramo li njega zločincem što je sudjelovao u toj vojsci? Ne možemo vaditi ono što se nama sviđa. Žrtvu ne možemo gledati parcijalno. Ljudima puno stvari nije jasno. Bleiburg je jedan od onih događaja o kojima ljudi najmanje znaju, a najviše pričaju”, kazao je Klasić gostujući na N1.

MEDVED O KOMEMORACIJI U BLEIBURGU: ‘Važno je da se svi pridržavaju mjera koje je nametnula austrijska strana’