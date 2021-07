Još je jedan riječki političar, osim Patrika Šegote, povezan s događajima vezanim uz zagrebačku koruptivnu hobotnicu. Kako doznaje Novi list, u vezi slučaja tvrtke pokojnog poduzetnika Nenada Bukovca, spominje se faktoring tvrtka Ad astra konzalting. Intrigantno je da ona pripada bivšem HDZ-ovcu Hrvoju Buriću, koji je široj javnosti poznat po dvama porazima protiv Vojka Obersnela na lokalnim izborima.

Ad astra konzalting je trebala naplatiti nekoliko milijuna kuna duga koji se spominju u poslovnim knjigama Prigorac-gradnje, pokojnog poduzetnika Bukovca. Upravo je Burić, doznaje se, nadležnim institucijama prijavio Prigorac-gradnju i to je vjerojatno jedna od karika raskrinkavanja ovog slučaja.

Dug za nenaručene radove

Nakon što je Šegota smijenjen u Gradskim grobljima nakon afere s dodjelom kućica za prodaju cvijeća tvrtkama iza kojih je stajao pokojni Bukovec, isti je poduzetnik poslao novom direktoru Gradskih groblja Roku Gruji i upravi Holdinga račune za izvedene radove na tri groblja. Ukupna vrijednost tih radova iznosila je 3.944.195 kuna, od čega je naplaćeno 2.883.262 kuna, prema navodima USKOK-a. No, postoji problem. Za te radove ne postoji narudžbenica, zbog čega ih Holding nije platio. Umjesto toga su, uz pomoć vještaka, utvrdili da su i prethodni radovi bili prenapuhani.

Bukovec je tražio više od tri milijuna kuna, a kako mu ih nitko nije htio platiti, počeo je prodavati dugove kako bi spasio tvrtku. Svoja potraživanja je prodao i faktoring tvrtki iz Rijeke, koja je utvrdila da se dug ne može naplatiti, jer radovi nisu ni izvedeni. To je bila Burićeva Ad astra konzalting. Prigorac-građenje je potom zatražilo restrukturiranje i predstečajnu nagodbu, a iz sudskih spisa od 31. ožujka ove godine, vidljivo je da je najveća dugovanja imalo prema Ad astri konzalting i to čak 6,5 milijuna kuna.

S obzirom na to da su ukupni dugovi Prigorac-građenja bili oko 7,7 milijuna kuna, jasno je da je Burićeva firma bila ključ opstanka Bukovčeve. Najveći vjerovnici su, pak, druga Bukovčeva tvrtka Granex, koja se spominje u "dilu" s kućicama te tvrtka Notitia, kojoj je vlasnica Šegotina sestra Tamara.

Utjerivanje duga u Gradskoj upravi

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u pauzi sjednice Gradske skupštine novinarima je izjavio da je preminuli poduzetnik Bukovec dvaput iznenadno i nenajavljeno upao u ured njegova zamjenika.

"Bila je situacija kad je pokušao doći do naplate potraživanja od Gradskih groblja, međutim nisu postojali nikakvi dokumentima prema kojima bi se to naplatilo. Banuo je u ured zamjenika Korlaeta i izložio svoj slučaj. Međutim, kad se konzultiralo, utvrđeno je da nema papirologije po kojoj bi se naplatio. On ga je uputio dalje u službe, na gradska poduzeća. Nije me iznenadilo sve što se kasnije dogodilo s USKOK-om", rekao je Tomašević.