U studiju Net.hr-a gostovao je predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas, koji je uz brojne teme komentirao i najavu zabrane rada nedjeljom. "Mi smo generalno kao UGP protiv ikakvih zabrana. Jesmo za adekvatno plaćanje – platite ljudima tu nedjelju više. Tako se radi u Njemačkoj, Sloveniji, Danskoj, Skandinaviji, to nije sporno", rekao je Bujas.

Dodao je da je kod nas zakon loš jer je napisan da se treba platiti više, ali nije napisano koliko više. "Vi možete realno platiti jednu kunu više", kazao je.

Opleo po sindikatima

Osvrnuo se i na minimalne plaće, odnosno tvrdnje Vlade da su oni povećali plaće. "Povećanje minimalca ne znači da je država povećala plaće, nije država povećala ništa nego je nametnula veći trošak poduzetnicima koji možda ne mogu tu plaću isplatiti", konstatirao je ovaj poduzetnik.

Bujas je za primjer naveo Skandinaviju, gdje, kako kaže, ne postoji instrument minimalno zakonski definirane plaće, ali postoje jaki sindikati koji se preko svojih kolektivnih ugovora, razgovora i pregovora bore za prava radnika.

"Kod nas se sindikati bore za što? Pazite, mi kažemo smanjite porez na dohodak na 10 posto, neka ljudima ostane više novaca. Što kažu sindikati – "mi smo protiv toga". Pa je li to sramota? Vi ste protiv toga da vaši zaposlenici dobiju više", rekao je Bujas.

Nakon toga pojasnio i zbog čega je, prema njegovu mišljenju, to tako. "Pa zato što sindikat dobiva od bruto plaće određeni postotak i on ne želi da bruto plaća padne. On želi da bruto plaća naraste kako bi on dobio više novca", rekao je. Bujas je kazao da je to "poprilično niska priča".

"Moje otvoreno pitanje je zašto sindikati ne podržavaju UGP u kontekstu borbe za efikasnije pravosuđe, zašto to nikada nije bila tema? I druga stvar, zašto su protiv smanjivanja poreza na dohodak da bi zaposlenici dobili više novca? Neka mi na to pitanje odgovore", rekao je Hrvoje Bujas u studiju Net.hr-a.

'Njima je super'

Pojasnio je da nisu svi sindikati takvi. "Ovdje govorimo o nekim sindikatima, tipa Ribić i njegovi sindikati, ima tu i čitav niz sindikata koji su za takve stvari i takve promjene. Nažalost nisu toliko prisutni u medijima, uvijek su iste dvije-tri face, a to su ti ljudi koji su 30 godina ukotvljeni s istom ekipom“, rekao je.

"Zašto je riječ reforma šporka riječ, rekli bismo mi Dalmatinci? Oni ne žele reformu, njima je super. Nama nije, nama koji se borimo na tržištu, nama nije. Mi želimo reformu, da Hrvatska ne bude zadnja rupa na sviralu u EU-u, nego da ide prema vrhu", zaključio je Hrvoje Bujas u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku: