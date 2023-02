Nakon Pule, i osječki gradonačelnik Ivan Radić je odbio da se u njegovom gradu održi turbo-folk koncert "Duško Kuliš & gosti". Kada je pulski gradonačelnik Filip Zoričić organizatorima uskratio tamošnji Dom sportova, oni su koncert željeli održati u osječkoj Sportskoj dvorani Zrinjevac, no osječki gradonačelnik na to nije pristao.

Radić je na Facebooku pod naslovom "Koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka" napisao da neke granice ipak treba postaviti.

"Osijek je srednjoeuropski grad koji ima naglašenu europsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu, grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske u vidu Osječkog ljeta kulture koja dokazuje kako kultura i umjetnost savršeno pristaju gradu na Dravi.

Osijek je također grad koncerata, zabave i druženja. Iako nisam mislio kako će se u prioritetima koje dnevno obavljam naći i pitanje tko će najmiti dvoranu za koncerte, neke granice treba postaviti.

'Podržavam Zoričića'

Odluka o neodobravanju organiziranja koncerta tzv. turbo folka u gradskoj dvorani povlači različite rasprave o tome gdje i kako povući granicu. To ne znači da tu odluku - ne treba donijeti. Iz medija saznajem kako je naš grad predstavljen kao zamjenska, ali sigurna opcija za organizaciju turbo folk koncerta (iako, za ovu temu manje važno, ugovor s dvoranom nije potpisan). S obzirom na to identitet grada koji razvijamo i kojem stremimo, ovakva „promocija“ zasigurno nije pravi i željeni put koji podržavam. Ne želim utjecati na to što će tko privatno slušati, ali smatram kako treba biti selektivan u odabiru sadržaja koji se nudi u javnom i gradskom prostoru. Taj sadržaj treba biti usklađen s vizijom razvoja i pozicioniranja grada u budućnosti.

Kao gradonačelnik, apsolutno podržavam reakciju kolege gradonačelnika Pule. Kako sam već napomenuo, svjestan sam da ova odluka otvara rasprave kako donositi odluke što dozvoliti, a što ne, kako u tim odlukama izbjeći subjektivni utjecaj osobnih afiniteta i slično. Sva ta pitanja - stoje. I možda sada nemamo sve odgovore, ali imamo odgovor što ne želimo.

Zaključno, koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka. Motiviran ovom situacijom, svom timu dat ću u zadatak da promisle o kriterijima kojima će se u budućnosti voditi prilikom dogovora sadržaja u javnom prostoru, a koji će biti usklađen s vizijom moderne, urbane srednjoeuropske metropole koju gradimo", napisao je Radić.