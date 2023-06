Radovi na cesti u zagrebačkoj Kajzerici su već tjednima obustavljeni, što je rezultiralo neprohodnošću tog područja, posebno za osobe s invaliditetom.

"Grozno i žalosno. Prvo su rekli da bi se radovi trebali završiti do sredine lipnja pa su navodno produžili do sredine srpnja, a kako je krenulo - to neće biti gotovo ni do sljedeće godine", rekla je Andrea Bosak iz Zagreba za RTL Danas.

'Ovo je sramota'

Ogorčeni su i ostali građani.

"Ovo je stvarno sramota, već valjda tri tjedna dižu prašinu, razrovali su. Prvo je sve bilo zatvoreno, sad su otvorili i tako ostavili", kazao je Damir Barjaktar iz Zagreba.

Ali, problem leži u nečem drugome. Novaca ima, ali asfalta nema. Nestašica je u cijeloj Hrvatskoj, a uvoziti mora se uvoziti iz Slovenije.

Pomoć zatražili i od Zagrebačkih cesta

"Tako tužno i tako jadno nisam se nikada osjećao jer jednostavno si nemoćan, a nisi kriv. Ovakva situacija se nije dogodila pa nikada. U 40 godina se nije dogodila da je ja pamtim", rekao je predstavnik izvođača radova Krešimir Šušković.

Pomoć su tražili od Zagrebačkih cesta, ali i njima nedostaje materijala. Šušković je pojasnio da je na tržištu došlo do pomanjkanja količina asfalta.

"Izvođači asfalterskih radova su prekapacitirani svojim poslovima koji se uglavnom vrše za obnovu postpotresnih dijelova županija", dodao je Šušković.

Tomašević: 'To mi je prvi glas'

Vlada do kraja mjeseca treba povući novce iz Bruxellesa. Radi se užurbano na Baniji zadnja dva mjeseca, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije upoznat s problemom nestašice asfalta.

"To mi je prvi glas, moram priznati, tako da ćemo provjeriti. Ne mogu znati za svako gradilište u gradu, za svaku cestu u instant sekundi tko je izvođač, zašto su usporeni radovi", kazao je gradonačelnik Tomašević.

Izvođač radova građanima se ispričava i poručuje da će asfalt stići za desetak dana, nakon čega bi se ovim rotorom konačno moći normalno prolaziti.