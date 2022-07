Ove je godine broj liječnika koji su kompletirali dokumentaciju za odlazak na rad u inozemstvo dosegnuo pretpandemijsku 2019. pa je to učinilo njih 838, podaci su Hrvatske liječničke komore, piše u utorak Večernji list.

Jedan od njih je i vaskularni kirurg prim. dr. Ivan Cvjetko iz KB-a Merkur. Iako je ne samo materijalno situiran i iz obitelji koja je svoje životne prioritete svojedobno poslagala upravo tako da se vrati u Hrvatsku, ovaj liječnik s međunarodnom reputacijom nije sretan na poslu. Rođen je u Njemačkoj, školovao se u Americi i vratio se u Hrvatsku vjerujući u njezin prosperitet.

'Sustav u Hrvatskoj je neodrživ'

"Prijavio sam se u komoru u Dubaiju, dobio sam ugovor u Saudijskoj Arabiji. Sustav u Hrvatskoj neodrživ je i razum mi nalaže da budem licenciran za rad u inozemstvu te u stalnom kontaktu s inozemnim “human resource” kompanijama kako bih se bio spreman u svakom trenutku, u roku od mjesec dana, preseliti nekamo. Jer, nevjerojatno je da u mojih 20 godina kirurškog staža nikoga ne zanima moja motivacija i uvjeti rada. To vam je kao da igrate u Barceloni i nikoga nije briga dajete li vi golove ili sjedite na klupi. Nitko vas ne podržava, nitko ne pita za kvalitetu rada, sve skupa vrlo demotivirajuće. Pri aplikaciji u inozemstvu pitali su niz pitanja o broju operacija koje obavljam, načinu na koji to radim, koje mi operacije idu bolje, koje me više zanimaju, koju anesteziju i protezu koristim", kaže Cvjetko.

'Ovo je sustav u kojem se ne gleda kvaliteta, ljude se ne motivira'

Dodaje da ga u 23 godine nitko u Hrvatskoj to nije pitao niti je pokazao interes za to. "Ovo je sustav u kojem se ne gleda ni kvaliteta ni kvantiteta, ljude se ne stimulira i ne motivira. Nitko ne pita što bi mi trebalo da radim bolje, da obavim više operacija, da pacijenti budu zadovoljniji… Nikoga to ne zanima. Trenutačno sam na pola puta do odluke o odlasku iz Hrvatske. Odlazak uistinu želim izbjeći, ali ako se u skorom vremenu ništa ne promijeni nabolje", rezigniran je Cvjetko.

Nakon što su u devet godina iz Hrvatske otišla 1032 liječnika, što odgovara broju od dvije generacije diplomiranih doktora koji izlaze s medicinskih fakulteta, u pandemiji su odlasci smanjeni, da bi ove godine doktori ponovno u većem broju počeli skupljati dokumente za odlazak. Brojni su razlozi za to, svi sa zajedničkim nazivnikom demotivacije i zanemarivanja sustava, piše novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić.