Zajedno s postojećom prijetnjom visokozarazne delta varijante koronavirusa, gripa bi ove zime mogla udariti jače nego prije, strahuju znanstvenici .

A u Hrvatskoj je već krenula. Dok je lani nije bilo, prvi slučaj u Hrvatskoj ove godine zabilježen je već 17. kolovoza, a do sada je potvrđeno njih 140. A obzirom na to da već 600 dana živimo pod sjenom koronavirusa, epdijemija je gripe je višestruko opasnija, utoliko više ukoliko je simptome gotovo nemoguće razlikovati.

"Kod covida simptomi kreću postupno, kod gripe naglo. Temeraturu imamo i kod gripe i kod COVIDA, kod COVIDA je to postupno, kod gripe je odmah visoka temepratura i kašalj je kod gripe jedan od vodećih smptoma", kaže za RTL liječnica obiteljske medicine Mirela Marković. i nastavlja:

"Kod COVIDA je gubitak okusa i mirisa jedan od vodećih simptoma, kod gripe se to može pojaviti ali puno rjeđe. Bol u mišićima imamo i kod jedne i druge bolesti, ali kod gripe je to nekako pravilo, kod COVIDA nije kod svih pacijenata isto", dodaje Marković.

Sigurna dijagnoza moguća je tek nakon testiranja

Veći rizik od obolijevanja

"Nezgodno je kad se tako dvije respiratorne bolesti preklope u isto vrijeme. To znči veći rizik oboljevanja, ali i veće opterećenje zdravstvenog sustava,jer i kod covida i kod gripe u određenom broju slačajeva dođe do hospitalizacije", poručuje epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zvjezdana Lovrić Makarić.

U oba slučaja zaštita je cijepljenje. Protiv COVIDA cijepljeno je 55 posto odraslog stanovništva, a cijepljenje protiv gripe počet će za 10-ak dana.

Cijepljenje važnije no ikada

"Ove sezone iznimno je važno da se što više ljudi cijepe, pogotovo rizične skupine. Mjere su puno relaksiranije nego pšrošle godine pa se virus i covida i gripe vrlo lako mogu širiti", jasno će Lovrić Makarić.

Cjepiva protiv COVIDA i gripe mogu se primiti istodobno ili uz razmak od 7 do 14 dana.