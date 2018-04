‘Moramo pronaći ljude, makar i one koji u ovome trenutku možda i nisu na razini znanja i iskustva koje bismo željeli, ali su spremni na učenje, i onda sami uložiti u njihovu edukaciju te tako dobiti kvalitetnog radnika.’

Nakon što se sve veći broj ljudi iseljava iz Hrvatske te pronalaze poslove u inozemstvu, hrvatski ugostitelji i hotelijeri imaju problema s pronalaskom sezonskih radnika.

Bolji uvjeti i veće plaće

Ove su godine zato ranije počeli tražiti sezonce, i to uz bolje uvjete i plaće nego prošlih godina. Tako nude, među ostalim, i plaćene prekovremene sate, a čak i stalan posao nakon što je država ukinula porez na dodanu vrijednost na smještaj i hranu sezonaca.

‘Svim sezonskim radnicima jamčimo minimalna neto primanja od 5000 do 7500 kuna, a sa socijalnim partnerima dogovorili smo rast osnovice od ukupno četiri posto za ovu godinu. Uz to, svim sezonskim radnicima koji u Valamarove destinacije dolaze raditi iz drugih dijelova Hrvatske i regije osiguravamo kvalitetan smještaj i tri obroka dnevno u hotelu za zaposlenike. U protekle dvije godine uložili smo više od 60 milijuna kuna [oko osam milijuna eura] samo u smještaj za sezonce. Ove godine otvaramo i četvrti hotel za zaposlenike’, poručuju iz Valamar Rivijere, koja će ove godine zaposliti 600 radnika više nego prošle.



195.000 zaposlenih, a nedostaje 15.000 sezonaca

Ove će sezone u turizmu biti potrebno 10.000 do 15.000 radnika u turizmu više nego prošle godine, procjena je Ministarstva turizma.

Ovaj su put turistički radnici već početkom godine krenuli s ponudama za sezonce, u potrazi za kuharima, konobarima, sobaricama, spremačicama, recepcionarima, animatorima i drugom osoblju, no unatoč većem trudu, odaziv je ipak manji nego prijašnjih godina, piše Al Jazeera. Unatoč 195.000 nezaposlenih osoba u Hrvatskoj, nedostaje čak 15.000 sezonaca. To se događa unatoč poboljšanim uvjetima, no nije teško zaključiti da je plaća od 4000 eura u Austriji ili Njemačkoj za, primjerice, kuhara, veća nego ona od 2000 eura na Jadranu.

‘Moramo pronaći ljude, bez obzira na iskustvo’

‘S jedne strane imamo velik broj nezaposlenih, a s druge strane poslodavci teško nalaze radnike. Problem treba rješavati kratkoročnim i dugoročnim mjerama. U ovom trenutku ne nosimo se samo s izazovom kvalitete, nego i kvantitete. Moramo pronaći ljude, makar i one koji u ovome trenutku možda i nisu na razini znanja i iskustva koje bismo željeli, ali su spremni na učenje, i onda sami uložiti u njihovu edukaciju te tako dobiti kvalitetnog radnika’, rekao je Ronald Korotaj iz uprave Plave Lagune iz Poreča te predsjednik Udruženja poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.

Problem se pokušava riješiti i uvozom radne snage iz inozemstva, a radnici se traže i u susjednik zemljama: BiH, Srbiji, Crnoj Gori, piše Al Jazeera.