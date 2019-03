HRVATSKOJ JE POVEĆAN REJTING, NO ŠTO TO ZAPRAVO ZNAČI: Mogu li građani očekivati niže kamate na kredite? Pogledajte što kaže ministar

Na pitanje ide li Uljanik u stečaj, Marić nije konkretno odgovorio

Ministar financija Zdravko Marić gostovao je na RTL-u te je govorio o rastu kreditnog rejtinga, Uljaniku i ostalim temama vezanim uz financije.

Marić je od dolaska na funkciju isticao da mu je rast kreditnog rejtinga glavni cilj i velika želja te je htio da se Hrvatska vrati u investicijsku zonu. Sada je S&P podigao kreditni rejting Hrvatske, a Marić kaže kako je izuzetno zadovoljan što su konačno u tome uspjeli.

Agencija Standard & Poor’s podigla je kreditni rejting Hrvatske iz BB plus u BBB minus, odnosno iz najvišeg ispodinvesticijskog rejtinga u najniži investicijski rejting. No, što to konkretno znači za Hrvatsku i njene građane? Marić je kazao kako je rejting uvijek povezan s troškovima financiranja, bilo duga, bilo kapitala, i s visinom kamata.

Povoljnije zaduživanje

“Hrvatska je zadnju obveznicu, desetogodišnju, izdala domaćem tržištu s prinosom do 2,4 posto. Trenutno se naše obveznice na deset godina trguju ispod dva posto. Trogodišnja obveznica je 0,66 posto, a trezorske zapise već nekoliko mjeseci izdajemo po nula posto. Govorim iz perspektive državnog proračuna, jer svi mi skupa smo porezni obveznici i sudjelujemo u tome”, rekao je Marić.

“Mislim da svi vide da protekle tri godine, dakle ukupna premija rizika kao sastavni dio ukupne kamate za Hrvatsku, je smanjena za 200 baznih bodova ili dva postotna boda, što naravno, svi mogu vidjeti i na troškovima financiranja, bilo poduzetnici, bilo građani. Svi mogu dobrim dijelom vidjeti i na kamatima na kredite i prije svega stambene, ali i neke druge”, kazao je.

Hoće li padati krediti na stanove?

Znači li to i pad kamata na stambene kredite. Marić je kazao da, što se tiče financijskih tržišta, ona rade na dnevnoj bazi. “Ona trguju s kreditima i s obveznicama na dnevnoj bazi. Rejting agencije dva puta na godišnjoj bazi objavljuju ta izvješća. Tržišta su, ja bi rekao, ovo već dobrim dijelom ukalkulirala u cijenu. Međutim, kako god bilo, ovo je jedan veliki iskorak”, rekao je.

Komentirao i Uljanik

Ministar je komentirao i slučaj Uljanik Grupe, no na pitanje o stečaju, nije dao konkretan odgovor. Rekao je kako su javnosti i agencijama stanje u Uljaniku transparentno pokazali.

“Ja sam u Vladi osoba zadužena za odnose i komunikaciju s rejting agencijama i sve ono što sam hrvatskoj javnosti rekao, rekao sam i njima. Dakle, da smo prepoznali da obzirom da su se podizali krediti, koristila su se jamstva za te kredite, za gradnju brodova koji nisu bili izgrađeni, da smo mi došli u obvezu plaćati te obveze”, kazao je Marić gostujući na RTL-u.