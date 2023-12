Hrvatski državljani, točnije njih 22, prije točno mjesec dana evakuirani su iz područja Gaze u Kairo. Hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu zajedno s veleposlanstvom RH u Izraelu osiguralo im je prijevoz za Hrvatsku. No, da bi uopće mogli krenuti prema Hrvatskoj morali su se zadužiti kod hrvatskih vlasti te ih sad po obitelji čeka dug koji prelazi 7000 eura, a koji moraju podmiriti, piše 24sata.

Navodno se radi o avionskim kartama za Zagreb, a svi evakuirani morali su potpisati da prihvaćaju te troškove prije nego što su napustili Kairo.

Rodbinska veza

"No, hrvatska državna uprava ima fleksibilan pristup tome, nisu platili odmah taj iznos za karte već im je to uračunato kao dug. Dakle, to su prihvatili prije nego su htjeli da ih evakuiramo. Priličan broj članova obitelji nisu formalno hrvatski državljani već su u rodbinskoj vezi s hrvatskim državljanima", doznaju 24sata od izvora iz diplomatskih krugova.

