Branimir Glavaš nepravomoćno je osuđen na sedam godina zatvora za zločin na srpskim civilima u Osijeku 1991. u slučajevima "Garaža" i "Selotejp". Iako je dobio više od 5 godina Glavaš nije automatski odveden u zatvor, već štoviše - brutalno je izvrijeđao i psovao sudsko vijeće i napustio sudnicu, javlja Danas.hr.

Iako je na sud došao optimističan i novinarima kazao kako očekuje oslobađajuću presudu, ubrzo je promijenio raspoloženje. Kada je sudac počeo čitati osuđujuću presudu Glavaš je nakon 16 minuta čitanja obrazloženja bijesno napustio sudnicu. "Moram li ja ovo slušati. Sram vas bilo, nabijem vas na k****.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvrede i optužbe

"Kad je počinjao taj proces, od zagrebačkih odvjetnika koji poznaju suca su mi rekli da je to jedna **** koja nema petlje, sluga režima. Intimno sam očekivao da ću imati pravedan proces, ispitano je 20 vrlo bitnih svjedoka, iščitano je 20-30 vrlo bitnih svjedoka koji u prvom postupku nisu provedeni, provedeno je niz materijalnih dokumentacija, a on sad prepisuje Horvatovićevu presudu", komentirao je Glavaš nakon izlaska iz sudnice.

Osvrnuo se i na ono što bi moglo uslijediti: "Ma ništa, nabijem ga na k**ac, njega i ovaj sud. Idemo mi dalje, ratovat ćemo mi, žalit ćemo se. Boli me đon ako odredi istražni sud."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više dana zatvora neću vidjeti, to je farsa za javnost, za međunarodnu zajednicu. To je politički montiran proces. Ovaj slugan (sudac, op.a.) će sutra postati predsjednik Županijskog suda ili prijeći na Visoki kazneni sud. Kad me Horvatović osudio, sedam dana nakon postao je predsjednik Visokog kaznenog suda", izjavio je.

Sudac je nastavio čitati gnjusne zločine i bez glavnog okrivljenika, od batinanja do tjeranja da piju sumpornu kiselinu iz akumulatora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravosudna trakavica

Za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. godine u Osijeku Glavaš je optužen 2000., a suđenje je počelo 2006. tada je osuđen na deset godina zatvora, međutim Vrhovni sud kaznu smanjuje na osam godina, a sve je ukinuo Ustavni sud i slučaj vratio na početak. Ponovljeno suđenje započelo je ove godine, održane su 32 rasprave, ispitano je 23 svjedoka, a pročitano 210 iskaza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: 'Branimir Glavaš ne planira odlazak u BiH iako sam mu ja sugerirao da ode. Večeras putujemo u Osijek'

Tužitelj Robert Petrovečki zadovoljan: "Zadovoljan sam da je i nakon tih dokaza, ovo vijeće osudilo da su optuženici krivi. Glavaš je na slobodi jer nije određen istražni zatvor".

Branimir Glavaš je do sada u zatvoru u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini proveo pet godina i tri mjeseca, suđenje traje toliko dugo da mu je i sin rođen 1991. godine kada su počinjeni zločini postao odvjetnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa