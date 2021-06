U hrvatskim bolnicama nedostaje krvi, a riječki i splitski KBC uputili su apel građanima, svim davateljima krvi i ovima koji to žele postati, da daruju krv.

U Rijeci nedostaje 0+ i A-

Gradsko društvo Crveni križ Rijeka i KBC Rijeka pozivaju građane, davatelje krvi i one koji će to postati, da zbog nedostatnih zaliha daruju krv u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu. Poziv se prvenstveno odnosi na krvne grupe 0 pozitivna (0+) i A negativna (A-), ali su dobrodošli i davatelji ostalih krvnih grupa. Davatelji mogu darivati krv u Zavodu danas (1. lipnja) te u srijedu i četvrtak (2. i 3. lipnja) od 8 do 19 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 051 658 352, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051 213 873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.

U Splitu posebno treba 0 i A, pozitivne i negativne

Osim Rijeke, i splitski KBC je uputio hitni apel za doniranje krvi svih krvnih grupa, posebno 0 i A, pozitivne i negativne, piše HRT. Da je stanje u splitskom KBC-u zabrinjavajuće svjedoči podatak da je ovo već treći apel u dva mjeseca, koliko bi ih inače bilo tijekom cijele godine.

"Radit ćemo danas do sedam sati i duže, a sutra isto tako. Molim sve da se odazovu. Vjerujem da će prepoznati naše potrebe", rekla je Jela Mratinović Mikulandra, predstojnica Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split.