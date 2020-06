HRVATSKI ZNANSTVENIK SMATRA DA JE VIRUS IPAK DOŽIVIO PROMJENE: ‘Liječnici su uvijek oprezni, ali…’

Predstavio je i svoj model testiranja kojim se moglo izbjeći širenje zaraze u Zadru: ‘kad bi taj model funkcionirao svaki dan, u svakom sportu, ili pred nogometne utakmice ili pred međunarodne utakmice, mi bi zapravo zaštitili jednu cijelu populaciju i ne bi bilo šanse da se dogodi transmisija virusa’

Dr. Dragan Primorac, član Vladinog Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa, za HRT je tvrdi kako se čini da je koronavirus oslabio.

„Prema brojnim pokazateljima imamo gotovo sve indicije da je postojeća varijanta virusa ipak slabija i da je znatno manji broj ljudi koji razvijaju teže komplikacije nego što je to bilo u periodu veljače, rekao je Primorac, dodajući kako je tako u svim zemljama koje on prati.

„Naravno, liječnici su uvijek oprezni jer ne žele da se populacija opusti“, ističe. „Broj oboljelih na respiratorima u državama koje ja pratim je drastično smanjen“, pojašnjava Primorac.

Ipak, molekularni biolog Gordan Lauc ranije je istaknuo je kako se za sada ne može govoriti sa sigurnošću o novom slabijem soju virusa, a da se bolja klinička slika može jednostavno objasniti boljom mukoznom obranom koja je ljeti aktivnija.

Primorac je komentirao i najave kako bi uskoro mogli imati cjepivo. Ističe kako su za sada pokazatelji dobri, ali da je potreban oprez. Istaknuo je kako su za jedno cjepivo druga serija kliničkih istraživanja pokazala veliku razinu razinu razvijenih antitijela, jednaku ili čak i i višu od one koje razviju osobe koje su preboljele Covid 19. No to je i dalje daleko od gotovog cjepiva.

“I 2012. imali razvijeno cjepivo za SARS-CoV i životinje na kojima su vršeni pokusi pokazale su iznimno visoko razvijanje protutijela, ali su ipak stradale zbog oštećenja pluća i jetra“, pojasnio je. .

Primorac je predstavio i svoj model molekularnog i serološkog testiranja koji je primijenjen u hrvatskom nogometu.

“Testirali smo jedan cijeli sustav gotovo mjesec dana. Kad smo pokazali da on funkcionira, uveli smo prvi na svijetu sistematsko testiranje utvrđivanjem prisustva nukleinskih kiselina virusa”, rekao je Primorac, dodajući kako “kad bi taj model funkcionirao svaki dan, u svakom sportu, ili pred nogometne utakmice ili pred međunarodne utakmice, mi bi zapravo zaštitili jednu cijelu populaciju i ne bi bilo šanse da se dogodi transmisija virusa”. Na pitanje je li se taj model moglo primijeniti i na teniskom turniru u Zadru rekao je da se “vrlo teško vraćati u prošlost, ali da nema nikakvog razloga da se taj model ne aplicira na sve druge sportove”.

