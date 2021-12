Profesor emeritus, književnik, dugogodišnji predavač imunologije i fiziologije na medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu, jedan od dva posto najutjecajnijih znanstvenika na svijetu, Matko Marušić poznat je po svom osebujnom, a ponekad i oštrom stilu, kojim je kritizirao antivaksere u HRT-ovoj emisiji u svom filmu.

Na pitanje kako se osjeća s obzirom na to da danas svi govore o koronavirusu, Marušić je rekao da se osjeća dobro, jer je cijeli život radio sa studentima, koji su gori od "ovih iz mog portuna koji sve komentiraju".

"Ima ljudi koji ne slušaju, ne znaju, pa sam se ja desenzibilizirao na svojim studentima. Uvijek ima onih koji slabo uče i kojima treba dobro objasniti i biti strpljiv. Ne volim kad mi dođu ljudi, koji su kao obrazovani, ali zapravo nisu svjesni da nisu dovoljno obrazovani. I onda mi oni drže lekciju o imunologiji. To stvarno nije fer. Tu se znam malo ljutiti, ali ne ljutim se na ljude koji ništa ne znaju, oni lijepo slušaju", rekao je Marušić.

Poraz inteligencije

Ipak, za njega su prosvjedi protiv epidemioloških mjera - poraz inteligencije. "Začudilo me sve, jer tamo ima i pametnih i dobrih ljudi. Nisu to zli ljudi. Dat ću primjer, bio sam strog prema kolegi Laucu. Nisam ja kritizirao njegovu znanost, ja sam kritizirao upravo zato što je on dobar znanstvenik. Ti si čovječe prepametan, da sada zato što si nešto skužio ili naslućuješ, izađeš u javnost i govoriš kao paradigmu - to nije dobro, jer to nije točno. To je točno, ali nije jedini čimbenik onoga o čemu govorimo. Ja sam hvalio Stožer i opet ću ako treba. Stožer ima strašno težak zadatak koji se bitno razlikuje od inteligencije i znanja nekog znanstvenika. Mora sve staviti na hrpu i gledati politiku. Politika donosi odluku. To je potpuno drugačije razmišljanje.

Imate imunološko, molekularno biološko razmišljanje, virološko, ali onda imate razmišljanje stožerno, budimo iskreni, i političko. Ne možeš ti ići protiv Europe. Svi imaju mjere koje su strože od naših, a naši se bune na naše mjere. Pa čekaj, zašto to radiš? Jesu svi ti ljudi okolo glupi?! Drugo, svašta govore, ali krivo, parcijalno. Svatko ima slobodu, ali tvoja sloboda nije apsolutna i ona je ograničena slobodom drugih, ograničena je životom u društvu. Živimo kao zajednica u kojoj moramo imati odgovornosti i pravila koja ograničuju našu slobodu. Takvo je sadašnje stanje, da ne možeš imati slobodu. Nitko neće tjerati ljude da se cijepe, ali nemoj ulaziti u bolnicu ako se nisi cijepio i nemaš covid potvrdu", poručio je profesor.

'Ljudi su sebični'

Smatra da su covid potvrde itekako potrebne, jer olakšavaju život. Dodaje da Stožer i znanost na to gledaju iz perspektive epidemiologije, dok su ljudi - sebični.

"Ako smo uveli covid potvrde, nadamo se da smo smanjili mogućnost povećanja broja zaraženih. Drugo, ti s covid potvrdama dobivaju slobode koje inače ne bi dobili. Treće, kad bi ih maknuli, onda bi doveli do toga da ne mogu ni oni. Covid potvrde su omogućile da radi industrija, gospodarstvo. Nisi diskriminiran jer je nisi htio uzeti. Imao si pravo ne uzeti je, ali nemoj sad vikati na mene, na ljude koji su to uveli, da život može ići dalje za cijelu populaciju. Ljudi misle samo za sebe. To nije dobro, to je sebično i glupavo. Daj misli da vlast tebi mora omogućiti život u državi, a kako ćeš ti živjeti, to je tvoja stvar", naglasio je.

Štreberica Markotić

Prokomentirao je i teorije zavjere o cjepivu. Tvrdi da su postupci odobravanja lijekova vrlo strogi. "Svašta se može zamisliti, pogotovo onaj tko ne zna medicinu dovoljno dobro, onda može zamisliti svakakve budalaštine i užase", kaže profesor emeritus.

No, možda je to zato što su mnogi zbunjeni time što i cijepljeni ljudi mogu dobiti covid-19 i prenijeti ga drugima. "Ja sam cijepljen i otporan. Međutim, da vi niste cijepljeni i dođete mi blizu. Ako virus uđe u nas, ne može ga imuni sustav odmah napasti. To je sluznica, on je tek tamo. Dok on ne bude ubijen, treba tri-četiri dana, i on nije toliko opasan da ćeš se razboljeti. Neki se razbole, jer se virus mijenja. Drugo nije opasan da ćeš nekoga zaraziti jer mu daješ male količine. Jedna čovjekova stanica je složenija od rakete koja ide na Mars. Nema tu čistih odgovora, pogotovo ne u epidemiologiji. Ljudi se razlikuju", istaknuo je Marušić.

U takvim situacijama su najopasniji pesudoznanstvenici, koje profesor Marušić opisuje kao one koji misle da znaju jako puno, a zapravo ne znaju ništa.

"Onda govore stvari koje izgledaju kao da su stručne za ljude koji ne znaju ništa o tome, a zapravo su glupe, i oni rade najveći nered. Imate ovu prekrasnu štrebericu Markotić. Ona je moja prijateljica. Dođe i govori tim mirnim glasom. Ja bih umro da sam na njenom mjestu, počeo bih vikati, a onda imaš ove koji dođu na televiziju i pričaju totalne gluposti. Oboje su intelektualci, samo različite škole, različitog morala i različite odgovornosti", smatra Marušić.

Poruka crkvi i školi

Otkrio je i razlike između imunosti stečene cijepljenjem i preboljenjem. "Cjepivo ima mnogo uži spektar udaranja na virus, a kad prebolite onda imate više topova koji pucaju na virus i zato je to bolje. Plus, bude jače zaraza pa i jača reakcija. Ukupno, otpornost ispada dulja i jača i šira u svom spektru ako se razboliš, nego ako se cijepiš", pojašnjava dodajući da je ipak bitno da se ljudi cijepe.

Osvrnuo se i na stav Crkve oko cijepljenja. "Crkva razmišlja kako je rekao Sveti Otac, onda to govore svi biskupi, svećenici pa na kraju i pastva - mi, ovce. Ja sam vjernik. No što se događa? Opet se neki izraze neprecizno, neki su pod pritiskom, a neki nisu dovoljno pametni. Poruka koja je došla u jednom momentu govorila je više o diskriminaciji, nije govorila o necijepljenju. Više je govorila o covid potvrdama i onda je to namjerno krivo shvaćeno. Ja sam znao da je Crkva za cijepljenje, samo sam htio da to jasnije kažu", upozorio je.

Na kraju je poslao poruku Crkvi, ali i Školi narodnog zdravlja "dr. Andrija Štampar". "Došli smo u situaciju da je virus jako mutirao. To se mora jasno reći. Ljudi ne razumiju. Cjepiva su postala slaba. Dolazi još omikron. Što ćemo sada raditi? Stožer je pametniji od mene, kad se oni zbroje - bolji su od mene. Ukupno ispada da mi i sada moramo zaštititi stare, jer oni umiru. Svaki život je jednako vrijedan. Nema veze što će on živjeti još tri dana. Ta etika je jako važna u mojoj struci i vjeri. Cijepit ćemo starije, a mlađi se zapravo ne bi trebali, oni se cijepe da ne zaraze starije. Radimo golemi trošak u tom strašnom naporu da zaštitimo stare. Što bi se moglo napraviti? Samo 62 posto starijih od 80 godina se cijepilo, to je jako malo. S druge strane, mlađi, a opet stari, oni su se cijepili 80 posto. Znači da nešto nije u redu s tim vrlo starim ljudima", poručio je Marušić i dodao da na takve ljude utjecaj imaju svećenici i škola zdravlja "Andrija Štampar", koja bi trebala, poput liječnika čije ime nosi, ići po selima i cijepiti starije ljude.