HRVATSKI ZNANSTVENIK LAUC: ‘Ako Amerika ne proglasi ratno stanje, bit će nezamislivih scena. Kod nas je situacija bolja, ali ipak…’

Sveučilišni profesor Gordan Lauc na društvenim je mrežama podijelio svoje mišljenje oko pandemije koronavirusa. Naime, hrvatski znanstvenik najavio je još početkom ožujka da če nastati kriza u Americi.

SAD je danas na brojci od 10 tisuća zaraženih, a taj će broj, kako kaže Lauc, rasti i prestići broj zaraženih u Kini. Lauc je upozorio kako se moramo potruditi da se takav scenarij ne bi ostvario i u Hrvatskoj, prenosi Riportal.

“Ponekad ne volim kada sam u pravu. Prije samo dva tjedna Amerika je imala pedesetak potvrđenih slučajeva COVID-19, no nisu testirali dovoljno pa im se bolest proširila. Danas imaju 10,000 zaraženih. Prema dinamici širenja zaraze u svim zemljama koje nisu uveli stroga ograničenja kontakata među ljudima, taj broj se povećava za 20-30% dnevno. U Americi sada raste i brže, jer su počeli ubrzano testirati (pa bolje otkrivaju slučajeve). Dakle za 5-8 dana Amerika će prestići Kinu u ukupnom broju zaraženih i svjedočit ćemo nezamislivim scenama u medijima (osim ako ne proglase ratno stanje i uvedu cenzuru)”, napisao je znanstvenik na svom Facebook profilu.

‘Malo sreće i lijepog vremena’

Lauc upozorava da se ne smije i nama ponoviti taj scenarij.

“Nemojmo da se to dogodi i nama. Slušajte upute stožera. Smatrajte svaku osobu oko sebe ili stvar koju dirate potencijalno zaraženom i pokušajte se ne zaraziti. Možda ste i vi već zaraženi, a da to ne znate. Ponašajte se odgovorno i nemojte dalje širiti virus. I naravno pomozite svojim glikanima da se bore protiv virusa tako što održavate sluznicu grla i nosa vlažnima kako bi bile mukozne barijere protiv bile učinkovite i štitile nas od virusa kao što su nas štitile milijunima godina. Uz malo sreće i lijepog vremena, možda to obuzdamo za svega nekoliko tjedana”, zaključio je Lauc.

