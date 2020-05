HRVATSKI ZNANSTVENIK JAVIO SE IZ DRŽAVE KOJA IMA ‘OPUŠTEN PRISTUP’: Oni to zovu ‘inteligentnom izolacijom’, evo kako tamo izgleda život

‘Ubrzo nakon uvođenja mjera svaki dan je počeo izgledati kao da je vikend, a i to je značajno manje u odnosu na vrijeme prije krize’

Nizozemska je jedna od zemalja koja prakticira opušteniji pristup epidemiji koronavirusa – izabrali su ciljanu i inteligentu izolaciju, kazao je dr.sc. Zdenko Šimić koji se nalazi u toj nordijskoj zemlji.

Izvanredni profesor sa Zagrebačkog FER-a na privremenom radu u Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije (EC JRC) u Pettenu i bivši predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva živi u Alkmaaru u blizini Sjevernoj mora.

U Nizozemskoj vrtići, škole, reostarni i slično ne rade, no rade trgovine. Prve je mjere zemlja uvela sredinom ožujka, već na samom početku zaraze i vrlo brzo je odustala od početne ideja stjecanje grupnog imuniteta.

U toj zemlji živi 17.3 milijuna ljudi. “Maksimum dnevno hospitaliziranih je bio 24 ožujka, 579, a maksimum dnevno umrlih je bio 171, tjedan dana kasnije. Trenutno dnevno ima dodatno oko 400 zaraženih, 40 hospitaliziranih i 30 umrlih”, kazao je Šimić za RTL.

Razlike između općina su velike

“Zanimljiva je službena karta Nizozemske na internetu gdje se prikazuje broj hospitaliziranih na 100.000 stanovnika za svaku općinu. Razlike između općina su nevjerojatno velike i brojevi idu od preko 300 na jugo-istoku (Sjeverni Brabant) do ispod 25 na sjeveru (Groningen i susjedne regije). U Amsterdamu i Alkmaaru, gdje ja živim, taj broj iznosi 64 i 48 ukupno hospitaliziranih na 100 tisuća stanovnika. Dakle, nešto lošije od Groningena, ali relativno dobro u odnosu na najveća žarišta”, objašnjava.

“Koliko je to velika razlika pokazuje i podatak da je u prvih mjesec dana pandemije u regiji Sjeverni Brabant umrlo ukupno dvostruko više ljudi nego li u istom razdoblju prošle godine. Za usporedbu to povećanje je samo 4% na sjeveru zemlje. Premda ova razlika ima puno razloga neki ističu značajnim to što regije u Nizozemskoj imaju pomaknute proljetne praznike i što poduzimaju različite mjere. Covid je došao ranije na jugo-istoku jer su od tamo ljudi bili u krivo vrijeme na zimovanju izvan Nizozemske tako da su se na sjeveru zemlje mogli bolje pripremiti od samog početka. Posebno važno u okolici Groningena izgleda to što su tamo odlučili testirati ne samo slučajeve s prioritetom i težim stanjem, što je nacionalni pristup”, pojasnio je znanstvenik.

Ciljana i inteligentna izolacija

Početne i trenutne mjere protiv pandemije Covida-19 u Nizozemskoj se nazivaju ciljanom i inteligentnom izolacijom. Zatvoreni su vrtići, škole, sveučilišta, restorani, uslužne djelatnosti s kontaktom, sportske i kulturne institucije. Sve ostalo se temelji na uputama da se ostaje kod kuće ako osoba ima simptome i da se drži fizička udaljenost od 1,5 metara. Javni promet radi, a tvrtkama se savjetuje da rad organiziraju što je više moguće od kuće. Gotovo sve trgovine rade uz minimalnu promjenu radnog vremena. Nema nikakvih ograničenja kretanja izuzev za one koji dolaze izvan Nizozemske obveza je da budu dva tjedna u samoizolaciji, prenose Vijesti.hr.

U trgovinama su pregrade od pleksiglasa koje štite blagajnije, generalno je pravilo da se plaća karticama tako da tu nije bilo većih promjena, osim podizanja iznosa za koji ne treba PIN.

Nema gužvi u trgovinama

“Prema mom iskustvu u poslugama je rijetko gužva i ljudi uglavnom paze na udaljenost. U nekim trgovinama ne puštaju više od jedne osobe po porodici ili autu. Zanimljivo je primjerice što su neke posluge otvorene sat vremena prije redovitog otvaranja samo za starije. Osobno u trgovine idem možda samo malo manje nego inače”, kazao je Šimić.

Kaže kako je ova kriza pokazala da se radi o izuzetno organiziranoj zemlji. “Škole i sveučilišta su, kao i drugdje, prešli na online nastavu. No, za djecu ljudi koji rade na kritičnim poslovima, vrtići i škole su i dalje otvoreni.

Drastično manje ljudi u prometu

Inteligentna izolacija je drastično smanjila broj ljudi u javnom prometu, čak za 90 posto unutar dva tjedna. Ubrzo nakon uvođenja mjera svaki dan je počeo izgledati kao da je vikend, a i to je značajno manje u odnosu na vrijeme prije krize. Promet na cestama je pao na pola početkom travnja. Zanimljivo je da su coffee shopovi, gdje se prodaju lake droge, u početku isto trebali biti zatvoreni. To je najprije stvorilo neviđene redove zadnje sate pred zatvaranje, a poslije se sve skupa brzo preselilo na ulice. Tako da je ova mjera ubrzo promijenjena i sada coffee shopovi mogu prodavati što prodaju, ali samo za ponijeti van bez zadržavanja”, ispričao je znanstvenik.

Maske su obavezne

Maske su obavezne u javnom prijevozu, polako se otvafrju kazališta i muzeji, ali i restorani u kojima će se mjesta morati unaprijed rezervirati, a trebat će i držati distancu od metar i pol.

Što se pogreba i crkvenih obreda tiče, dopušteno je okupljanje do 30 osoba. “Formalna i poslovna okupljanja su dozvoljena za grupe do 100 ljudi. Sve uz sugestiju da se ne okuplja ako nije nužno i da se nastoji držati fizički razmak od 1,5 m. Mladim ljudima je dozvoljeno okupljanje za vanjske sportske aktivnosti. No, sve ostale sportske, zabavne i kulturne aktivnosti su zabranjene do rujna. Važno je imati na umu da je konkretno provođenje svih mjera u Nizozemskoj decentralizirano i da se specifične mjere mogu dosta razlikovati – negdje su primjerice zatvoreni parkovi, uvedene su kazne za kršenje propisa”, kazao je Šimić.

U ponedjeljak otvaranje vrtića i osnovnih škola

Plan je da se vrtići i osnovne škole otvore 11. svibnja. Najprije bi osnovne škole radile s 50% đaka. U Nizozemskoj su napravili istraživanje prema kome se pokazuje da ne samo da djeca imaju dominantno blage simptome od Covida već i značajno slabije prenose zarazu. Srednje škole se ne otvaraju jer su regionalne pa bi đaci trebali više putovati. Kod svega što je dozvoljeno vrijedi i generalna napomena da se ostaje doma kada se dobije simptome zaraze”, objasnio je.

Što se tiče gospodarstva, Šimić kaže kako se u Nizozemskoj trenutno predviđa smanjenje ekonomske aktivnosti za pet posto i više nego dvostruko povećanje broja nezaposlenih.

Svatko tko može raditi od kuće, može tako i nastaviti

“Povratak na posao je planiran u skladu s lokalnim prilikama od početka svibnja, ali u fazama i prema prioritetu. Drugim riječima svatko tko može raditi od kuće i ne želi odmah na posao može nastaviti s radom na daljinu”, objasnio je Šimić.

Kaže kako je pristup u Nizozemskoj odmjeren i relativno opušten. “Zdravstveni sustav nije bio preopterećen i ukupna paraliziranost društva i ekonomske posljedice su barem dijelom umanjene. Što će dalje biti s eventualnim dodatnim valovima pandemije i kako će se to sve skupa odraziti na društvo i ekonomiju tek će se vidjeti”, zaključio je dr. Šimić.

