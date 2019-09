HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBJAVIO: Od početka godine 33 oboljele osobe od ospica; evo gdje ih je najviše

Od početka godine zaprimljene su dojave o 33 oboljela od ospica

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je danas da je do 24. rujna zaprimio dojave o 33 oboljela od ospica u Hrvatskoj u ovoj godini, a trenutno se novooboljeli javljaju isključivo u Zagrebu, dok su u drugim županijama obolijevali uglavnom tijekom prve polovice godine.

Najviše oboljelih od početka 2019. bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 14, a slijede Zagreb sa 11 oboljelih, Brodsko-posavska županija s 5, Zadarska županija s 2 oboljela i Dubrovačko-neretvanska županija s jednom oboljelom osobom.

Dvije osobe se zarazile izvan Hrvatske

U Zagrebu je ove godine oboljelo 11 osoba. Među njima su se dvije osobe, koje su oboljele u veljači i svibnju, zarazile izvan zemlje i nisu zarazu proširile na druge osobe. Krajem kolovoza i u rujnu oboljelo je još 9 osoba, a trenutno se prikupljaju epidemiološki podaci i poduzimaju se protuepidemijske mjere, izvijestili su iz HZJZ-a.

Ističu kako su cjepni obuhvati u Zagrebu zadovoljavajući, lani je cijepljeno 95,8 posto djece u primarnoj vakcinaciji i 94,8 posto u revakcinaciji. Od ukupno 33 oboljele osobe od početka godine, u devet slučaja ospice su importirane, 14 osoba zarazilo se u Hrvatskoj u kontaktu s oboljelima od ospica, a za 10 oboljelih ne može se utvrditi gdje su zaraženi.

12 necijepljenih

Među oboljelima 12 osoba bilo je necijepljeno, a 5 nepotpuno cijepljeno (samo jednom dozom cjepiva), dok su 2 oboljele osobe primile 2 doze cjepiva, a u njih 14 cjepni status je nepoznat.

Naviše oboljelih je bilo iznad 30 godina starosti (19) dok ih je 6 bilo u dobi od 20 do 29 godina. Ospice je dobilo i četvero djece do 4 godine, dvoje u dobi između 10 i 12 godina te po jedno u dobnoj skupini do godine dana i od 5 do 9 godina.

Način prijenosa virusa

Ospice su jedna od najzaraznijih infektivnih bolesti koju uzrokuje virus ospica (Morbillivirus) iz porodice Paramyxoviridae. Virus se prenosi kapljičnim putem, u izravnom kontaktu s respiratornim izlučevinama zaražene osobe, a rjeđe neizravno svježe kontaminiranim predmetima. Čovjek je jedini prirodni domaćin i rezervoar virusa ospica.

Virus je relativno osjetljiv u vanjskom okolišu te u zraku, na predmetima i površinama preživljava najviše do 2 sata. Inkubacija najčešće traje 10 do 12 dana, ali može varirati od 7 do 21 dan. Prosječno prođe 14 dana od izloženosti virusu do pojave osipa.

Kada je osoba zarazna?

Zaražena osoba postaje zarazna za okolinu 4 dana prije pojave osipa i ostaje zarazna 4 dana nakon pojave osipa. Osipu prethode respiratorni simptomi (hunjavica, crvenilo očiju, kašalj i slično) i povišena tjelesna temperatura.

Cijepljenje je najučinkovitija zaštita protiv bolesti i stoga je održavanje visokih cjepnih obuhvata u zemlji najbolja zaštita od širenja bolesti i izbijanja epidemije, ističu epidemiolozi.

Cjepni obuhvat cjepivom protiv ospica u Hrvatskoj je 2018. u primovakcinaciji iznosio 93,2 posto, a u revakcinaciji 94,7 posto. U Hrvatskoj se svake godine bilježe importirani slučajevi bolesti, no upravo visoki cjepni obuhvati štite od daljnjeg širenja bolesti.

