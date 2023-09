‘"Oprostio sam Vojislavu Mediću i svim Srbima, jer da nisam vjerojatno ne bih danas ovdje stajao, kao moji brojni suborci koji su oboljeli od karcinoma, izvršili samoubojstva..., ali ne opraštam Andreju Plenkoviću, Gordanu Jandrokoviću i Zoranu Milanoviću njihov nerad. Ako nisu bili hrabri sudjelovati u Domovinskom ratu, a nisu, sad su na pozicijama, koje su im omogućili ti hrabri ljudi, da se izvole boriti da Srbija prizna agresiju i plati ratnu odštetu za porušenu trećinu Hrvatske i za logoraše koji su propatili u logorima u Srbiji i okupiranim dijelovima Hrvatske. Kao što je Hrvatska platila 6 milijuna kuna odštete za Loru, ljudima koji su došli iz Srbije napadati Hrvatsku‘‘, izjavio je Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta nakon svog svjedočenja na Županijskom sudu u Osijeku, na suđenju Vojislavu Mediću, prenosi Jutarnji list.

Naime, Medić je bivši istražni sudac Vojnog suda u Beogradu, kojeg su hrvatske vlasti uhitile prošle godine, a Županijsko državno odvjetništvo optužilo da je kao ispitivač u srpskim koncentracijskim logorima u Stajićevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici počinio ratni zločin nad zarobljenim braniteljima Vukovara.

Emotivno svjedočenje saborskog zastupnika

Mlinarić je prethodno sat vremena svjedočio na sudu, pri čemu je ustvrdio kako je sada optuženi Medić isti onaj koji je njega i ostale vukovarske branitelja ispitivao u logorima u Srbiji.

Mlinarić je svjedočio da ga je optuženi Medić više puta ispitivao. Među ostalim o tome gdje je i kada poginuo Blago Zadro te tko je zapovjedio iskopavanje rova u Hercegovačkoj ulici od kud su gađani tenkovi na Trpinjskoj cesti. Saborski zastupnik Mlinarić je napomenuo da ga navedeni Medić nije nikada izravno tukao.

"Ne mogu reći da me je Medić osobno tukao, ali jesu dvojica čuvara dok me on ispitivao, tako da sam padao sa stolice. Ne pada mi na pamet optuživati čovjeka za nešto što nisam vidio da je radio", te dodao da mu je jedan čuvar rekao da ispitivači daju signal čuvarima kada da ih tuku.

"Rekao mi je i da na hodniku jaučemo, da ispadne kao da nas tuku, ali neki od njih nas ne bi tukli. Bilo ih je i korektnih", kazao je. Ispričao je i da mu je Medić na jednom ispitivanju rekao: "Nećeš odavde nikad izaći, a ako i izađeš, očistit ćeš paučinu za mnom".

Mlinarić se i osobno obratio Mediću: "Ja Vama gospodine Mediću sve opraštam", počeo je Mlinarić, na što se Medić počeo smijati, pa ga je predsjednik sudskog vijeća Mirko Ljubičić upozorio da se ne smije, a ovaj je odgovorio da 'mora'.

Oprost

"Sve sam vam svima davno oprostio, iako mi je brat ubijen na Ovčari, iako ste došli u moju državu i grad, sravnili ga sa zemljom, odveli u drugu državu i držali me devet mjeseci. Jedino što želim je pravedna presuda i da se tako nešto više nikad nikome ne ponovi, ni hrvatskom, ni srpskom narodu koji je bio zaveden. Možete se vi smijati, ali ja stvarno nemam ništa protiv vas", istaknuo je Mlinarić, koji je svjedočio o nehumanim uvjetima, fizičkom i psihičkom maltretiranju, premlaćivanju koje je sa suborcima svakodnevno trpio u srpskim logorima.

"Držali su nas kao stoku, kada smo ušli u logore ostali smo bez imena i prezimena i postali smo brojevi. Tukli su nas, vezali, neki su ljudi od batina umirali i ostavljali su ih danima da leže u blatu i na hladnoj zemlji, na temperaturi od minus 18 su nam davali da pijemo zaleđenu vodu, a tada sam prvi put, osim u partizanskim filmovima, vidio ljude s prstima crnim od hladnoće i ozeblina. Na dan međunarodnog priznanja Hrvatske natjerali su nas da legnemo na pločice u hodniku i onda je njih 15 trčalo po nama, ljudima su doslovno pucale kosti, meni su slomili prst... Tek smo poslije doznali da je to bilo zbog priznanja Hrvatske", pričao je u osječkoj sudnici Mlinarić.

Pritužbe Medićeve obrane

Obrana optuženog Medića, pak, kao i on sam, imali su primjedbe na njegovo svjedočenje u cijelosti. Naime, Mlinariću je predočeno nekoliko dijelova njegova iskaza iz istrage kojeg je dao DORH-u, a koji se uvelike ili u potpunosti razlikuju od onoga kako je svjedočio na sudu. On je odgovorio da je "sada svjedočio opširno i istinito, a onoga što sam govorio istražiteljima prije godinu dana se ne sjećam."

Jedno od 'nepodudaranja' svjedočenja i iskaza DORH-u je Mlinarićeva tvrdnja mu u DORH-u nisu pokazali Medićevu sliku, a u zapisniku s tog ispitivanja stoji da mu je predočena slika i da je prepoznao optuženika kao osobu koja ga je ispitivala. Što se tiče priče kako je Medić u ljeto 1991. bio u stožeru Blage Zadre na Trpinjskoj cesti, Mlinarić je rekao da to zna iz priča drugih suboraca, a da ga on tamo nije vidio.

Medićev odvjetnik Tomislav Filaković uložio je primjedbu da njegov branjenik nije osoba kojoj se treba suditi jer je za vrijeme spornih događaja obnašao ulogu istražnog suca u Beogradu te da nije mogao biti ispitivač u logorima. Za Mlinarićev je iskaz dodao i kako je dijametralno suprotan iskazu iz istrage, odnosno nevjerodostojan.

"Svjedok je iznio notorne neistine, kakve je inače iznio i na konferenciji za medije u Hrvatskom Saboru prošle godine. Tako je i ovaj iskaz krivokletstvo" rekao je Medić.

Mlinarić je, pak, ostao kod svog iskaza te je rekao da je za istu ekipu 1991./92. bio ustaša, a sada je krivokletnik te da i dalje ostaje pri svom oprostu.

Svjedočio je i vukovarski branitelj Miroslav Josić, brat javnosti poznatijeg Tomislava Josića. I on je govorio o užasnim iskustvima u logorima, prijetnjama smrću, premlaćivanju...

"Optuženi Medić nije me osobno tukao, ali jest druge zarobljenike, pa i moga brata Tomu u Stajićevu", kazao je, dodavši da je za Medića saznao od drugih zarobljenika, koji su ga, kako je rekao, u ljeto ‘91. vidjeli u stožeru kod Blage Zadre.