Prema podacima koje je Hrvatski sabor objavio na svojim stranicama, saborski zastupnici uz plaće koje se kreću u rasponu od 1800 do 3000 eura neto mjesečno lani su potrošili još i 1,1 milijun eura na dodatne troškove.

Ti dodatni troškovi odnose se na troškove za gorivo, režije, odvojen život, plaćene su im avionske karte za službena putovanja, ali troškovi hotelskog smještaja. U zemlji kao Hrvatska, gdje je prosječna plaća oko 1000 eura te gdje ljudi žive od plaće do plaće, milijun eura za njihove benefite zaista je puno novaca.

O ovoj temi razgovarali smo s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim, koji kaže da je činjenica da su parlamenti svugdje skupi.

"Mislim da problem nije u iznosu novca, nego u tomu što značajan dio zastupnica i zastupnika u Saboru ništa ne radi", kaže Puhovski.

"Kada kažem značajan, to ne znači većina, ali značajna manjina. I to ne radi djelomično zato što su naprosto marginalizirani. Vi imate jednostavnu činjenicu da niti na jednom glasanju oporba nije bila u kompletnom sastavu, nego samo većina. To znači da 10, 12, 15, 20 zastupnika oporbe ne dolaze čak niti na glasanje, što je minimum nekakve aktivnosti koja bi se očekivala", kaže, dodajući da ih imamo po nekoliko u svakoj godini koji se "uopće ne javljaju za riječ, koji dakle ništa ne rade i za njih je doista šteta novca".

"To više što mi imamo sustav u kojem zapravo nitko od nas nema svog zastupnika ili zastupnicu u Saboru nego imamo po 14-ero ljudi u nekoj izbornoj jedinici koji se onda izmiješaju, više ne znate tko koga zastupa. Većina njih nema svoje urede u biračkim jedinicama gdje su izabrani što bi opravdalo troškove", dodaje ovaj analitičar.

Promjena izbornog sustava

"Ja bih bio za to da im se daje dva puta na tjedan za troškove putovanja u bilo koji dio Hrvatske kada bi ti ljudi doista dolazili u Dubrovnik, Ilok, Čakovec ili ne znam gdje već i primali građanke i građane, slušali prigovore, predlagali stvari u saboru i tako dalje. Oni to ne rade", kaže Puhovski.

"Mislim da nije stvar u količini novca nego je stvar u tomu što je svaki novac za značajan dio njih prevelik, svaka suma je prevelika i nepotrebni izdatak koji se po sadašnjim propisima ne može ukinuti", rekao je.

Upitan što bi od propisa trebalo promijeniti da se to ukine, smatra da bi prije svega trebalo promijeniti izborni sustav tako da imamo vezu biračkog tijela sa zastupnicama i zastupnicima u Saboru. "Tako da imamo barem polovinu Sabora koji se sastoji od zastupnika koji su izabrani u nekoj konkretnoj, direktnoj izbornoj jedinici sa jednim izbornim mjestom u Saboru i onda bih ja znao da je za mene u Zagrebu zastupnica ili zastupnik taj i taj, i taj bi morao imati u Zagrebu, Dubrovniku ili ne znam gdje svoj ured u kojem bi primali građane. I tada bi stvari imale smisla", kaže.

"Dok imamo ovakav sustav, to sve skupa nema smisla. Sve ovisi zapravo o dobroj volji zastupnika, dijelom i o stranačkoj disciplini, a tada nemate niti realne mogućnosti provjere, odnosno trošenja financijskih sredstava", zaključio je politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.

