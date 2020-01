HRVATSKI ZAŠTITAR STRADAO U AFGANISTANU: ‘Kad sam čuo za njegovu smrt, prvo sam pomislio da je bila neka bomba ili pucnjava’

Zaštitar inozemne kompanije Valentin Eskeričić stradao je nesretnim slučajem u Afganistanu, a njegovo bi tijelo uskoro trebalo biti vraćeno u Hrvatsku

Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je Jutarnjem kako je 40-godišnji Valentin Eskeričić iz Kupine pored Slavonskog Broda preminuo u petak u afganistanskom glavnom gradu Kabulu. Iako su njegovi prijatelji isprva sumnjali da je poginuo u nekom od oružanih napada.

“Kad sam čuo za njegovu smrt, prvo sam pomislio da nije bila nekakva bomba ili pucnjava. Zadnji put kad smo se čuli, bilo je to prije nove godine, nazvao sam ga jer je bio neki napad u Kabulu pa sam se uplašio da nije bilo blizu njega. No rekao je da se kod njih stalno puca, da je kao i kod nas u vrijeme rata. Tako mi je napisao”, prisjetio se Jusuf Mehić, Valentinov prijatelj iz djetinjstva.

No, pravi uzrok smrti je nesretan slučaj. Naime, Valentinu je pozlilo u kupaonici te se u jednom trenutku okliznuo, pao i slomio vrat.

“Posjetio me predstavnik britanske agencije za koju je radio i rekao mi za njegovu smrt. Velik mi je to bio šok. On je još prije 20 godina otišao raditi u inozemstvo i dva puta je obišao zemaljsku kuglu, pa sam se bojao svaki put kad bi bio neki napad. I onda mi ovako iznenada jave da je umro, a trebao je idući mjesec doći doma”, rekao je Valentinov otac Valentin.

Stalno u zoni opasnosti

Privatna kompanija za koju je Valentin radio bavi se osiguranjem objekata, ljudi i dobara. Tako je završio kao zaštitar jednog kabulskog hotela te je u sklopu svoga posla prevozio ljude iz hotela do aerodroma. Prije toga je osiguravao teretne brodove u Somaliji i naftna polja u Saudijskoj Arabiji, Libiji, Siriji, odreda kriznim područjima. Iako nisu do detalja opisivali njegov posao, ističu kako se nikad nije našao ni u jednoj direktnoj borbi, iako je stalno bio u zoni opasnosti.

“Valentina znam od 2012. jer smo bili zajedno na jednoj obuci, a poslije toga smo ostali u kontaktu. On je otišao na kopno, a ja na more, ali poslije smo se sreli jer je i on došao na brodove, no odradili smo nekoliko zadataka zajedno i onda se on vratio na kopno. Bio je tih, miran, pomalo povučen i uvijek spreman pomoći. I bio je dobar radnik, to je iskustvo koje imam ja i ono što sam čuo od kolega s kopna i mora”, rekao je njegov prijatelj Albin Vrbančić.

Volio je adrenalin

Eskeričićev otac govori kako je on volio adrenalin i da je navikao na opasne situacije. Bio bi dva mjeseca kod kuće, a potom tri mjeseca negdje u svijetu. Svi koji su ga poznavali govore da je bio dobar čovjek, prijatelj i veliki avanturist. Kažu da nije bilo luke ili većeg grada kojeg nije posjetio. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pokrenulo je postupak vraćanja njegova tijela u Hrvatsku, gdje bi se trebala obaviti obdukcija.

“Neka počiva u miru, bio je dobar čovjek i drug. Tiho je živio i tako nekako i napustio ovaj svijet”, zaključio je Mehić.