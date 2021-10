Vozači Ubera od jutros su u štrajku zbog kašnjenja isplate plaća.

"Jutros u 7 počeo je štrajk vozača, a trajat će do 10 sati. Ne znamo koliko ih se točno pridružilo štrajku, ali sudeći po aplikaciji, povećanim cijenama i manjem broju dostupnih vozača, odaziv je dobar u cijeloj zemlji", kazala je za Dnevnik.hr Iva Filipović, tajnica Sindikata radnika digitalnih platformi.

U Uberovoj aplikaciji je, pak, vidljivo da su cijene tek nešto više od uobičajenih što bi značilo da je potražnja veća od ponude vozača, odnosno da je dio vozača u štrajku. Nije poznato koliko je točno vozača u štrajku, a u 10 sati bi se trebali oglasiti i sami prosvjednici.

"Taj podatak je teško dobiti jer je nemoguće izvući točan broj radnika koji radi preko Uber platforme. Ipak, brojni partneri su nam se obratili i podupiru nas, a koliko vidim po korisničkoj aplikaciji – mali je broj vozača na cesti", kazala je Filipović za Index komentirajući koliko vozača se nalazi u štrajku.

Iako su prestavnici Sindikata i nekoliko vozača najavili da će u 10 sati parkirati na Radničkoj cesti ispred sjedišta Ubera u Hrvatskoj, od blokade prometa se odustalo.

Traže bolju komunikaciju

Filipović je istaknula da je novac koji je kasnio sjeo jutros vozačima na račune, ali da se i dalje nastavlja s bojkotom aplikacije.

"Ne želimo slati takvu poruku. Novac koji je kasnio jutros je u 8 sjeo na račune. No, svejedno idemo tamo naći se s predstavnicima Ubera. Želimo uspostaviti neki kontakt. Ne želimo s njima komunicirati samo preko aplikacije", rekla je Filipović, dodajući da u slučaju i da komuniciraju s nekim to najčešće ne budu prestavnici tvrtke već studenti.

"A oni znaju riješiti samo osnovne probleme. Nadam se da će nas danas primiti nadređeni. Želimo bolju komunikaciju", ponovila je Filipović.

Štrajku hrvatskih uberovaca podršku su dali iz američkog sindikata.

'Prosvjed je uspio'

"Akcija je urodila plodom, vozači su prepoznali snagu udruživanja, tri sata smo bojkotirali Uberovu aplikaciju. Žao nam je zbog ovoga, ali mi smo u takvom položaju da se osjećamo kao digitalni robovi. Oni stalno peru ruke od bilo kakve odgovornosti, a s druge strane naglašavaju da su socijalno osviješteni. Pa ako smo partneri, kako je moguće da ne možemo stupiti ni u kakav kontakt s predstavnicima Ubera", rekla je Iva Filipović na press konferenciji za medije.

"Mi smo dobili novce, ali smo nastavili prosvjed jer smo željeli poslati poruku Uberu. Ova današnja situacija je jasna da oni ne žele biti partneri. Ovdje nema danas nikoga, mi ne možemo ni s kim razgovarati", rekla je Filipović.

"Korisnici su čekali na vožnje duplo više nego inače, cijene su bile duplo veće. To pokazuje da je prosvjed uspio", rekla je Filipović. Dodaje da je teško znati koliko je ljudi sudjelovalo u prosvjedu, ali da je na cesti bilo puno manje vozača nego inače.

'U svijetu se dižu tužbe protiv Ubera'

"Na razini Europe se stvaraju sindikati, udružuju se ljudi, mi smatramo da smo radnici i da moramo imati neku zaštitu. U svijetu se dižu tužbe protiv Ubera, mi nismo razmišljali o tome. Mi na miran način želimo uspostaviti dijalog", rekla je.

"Nama inače tjedno sjedaju naplate za prošli tjedan, uvijek su utorkom. Znalo se događati da su kasnile, najkasnije je bilo do petka ujutro. Ovo je prvi put da je trajalo do danas. Ako naglašavaju da smo partneri, smatramo da je bilo u redu pozvati nas, kazati nam, upozoriti nas ako imaju nekih tehničkih problema, ispričati se i kazati da ćemo dobiti novce. To se nije dogodilo", rekla je Filipović i dodala da se nada da se isto sutra neće dogoditi. Sutra je, naime, dan za novu isplatu.