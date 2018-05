HRVATSKI VOĆARI OČAJNI: Besplatno će dijeliti jagode kod Arene jer ih trgovački lanci ne žele

Uzgajivači jagoda besplatno će dijeliti jagode pred Plodinama u znak protesta zbog isključive prodaje jagoda iz uvoza.

Ogromnog uvoz jagoda u Hrvatsku razlog je zašto domaće ni na vrhuncu sezone neki trgovački lanci, odbijaju. Stoga domaći jagodari najavljuju za ponedjeljak veliki prosvjed u 9 sati pred trgovinom Plodina pokraj zagrebačkog Arena centra. No kažu kako Plodine nisu jedine gdje se ne prodaju hrvatske jagode, piše Večernji list.

Pri odabiru lokacije odlučilo je to da je riječ o ‘nacionalnom’ lancu koji sabotira domaću proizvodnju, ili barem tako tvrde u Hrvatskoj voćarskoj zajednici, udrugama proizvođača Zagreba i zagrebačkog prstena, Vrgorca te voćara i vinogradara Moslavine.

Nezadovoljni, ali i sami odgovorni jagodari

“Svoje jagode više neću ni brati. Svatko tko želi može doći na moju njivu u Velikoj Ludini i sam si ubrati kilogram jagoda za pet kuna”, rekao je Igor Faltis iz moslavačke udruge.

S druge strane, problem s voćarima je što su neorganizirani i nemaju količine koje traže trgovački lanci. Stoga u Hrvatsku ulaze tegljači s jagodama po euro za kilogram koje se cijelu noć iz Italije voze do Hrvatske. One se moraju brzo rasprodati pa se kilogram prodaje i za manje od 10 kuna, a to domaćim proizvođačima ruši cijenu.