Sustav hrvatskih željeznica sustavno se zapušta već tri desetljeća. Činjenica je da je tijekom prošle godine država osigurala 178 milijuna kuna za održavanje infrastrukture, što je dovoljno da se samo pokosi trava oko željezničke pruge koju mi imamo u prometu.

Hrvatske željeznice godinama stvaraju milijunske gubitke, iako smanjuju broj zaposlenih, od 2010. do 2020. za čak trećinu, pa sada u Infrastrukturi i Putničkom prijevozu radi nešto više od šest tisuća ljudi. Mnoge kolodvorske zgrade su ruine starije preko 40 godina.

Povećanje broja putnika

Većina putnika koji se u Hrvatskoj voze vlakovima vozi se na gradskim i prigradskih relacijama i na njih otpada najveći dio, od 18 i pol milijuna koliko ih se u Hrvatskoj prošle godine vozilo vlakom. HŽ-u je cilj da do 2027. taj broj naraste na 21,5 milijun putnika. I to je za stručnjake glavni razlog što željeznice u Hrvatskoj neće nikada dostići zapadnoeuropsku razinu jer se u tako maloj zemlji to ne isplati.

"Sad je ministar najavio da će ovo biti desetljeće željeznica i vidimo da su na nekim mjestima započeti novi, veliki projekti, sufinancirani iz Europe, govori se o nekakvih pet milijardi eura, vjerojatno će to biti dosta da se na ovim našim glavnim koridorima obnove pruge, i da doista imamo kvalitetan željeznički prijevoz", rekao je za RTL Direkt profesor na Fakultetu prometnih znanosti Mladen Nikšić.

Renesansa željeznice

Premijer je pak lani na klimatskoj konferenciji u Egiptu rekao da ćemo u idućih deset godina imati vozni park baterijskih električnih vlakova koji će zamijeniti dizelaše.

"Ovo o čemu mi ovih dana govorimo, o toj renesansi željeznice, govorimo samo o izgradnji nove pruge koja se financira iz EU fondova, međutim 90 posto naših pruga je neodržavano, smanjene su brzine, smanjena je kvaliteta pruga, sve se to radi nauštrb kvalitete usluga kako bi se održala barem minimalna sigurnost na nekom nivou", kazao je Maršić.

Nivo gdje vlakom već danas stižete iz Pariza do Londona brže nego avionom nećemo doseći, ali možemo barem popraviti zapušteno, kako bi vlak postao atraktivnije prijevozno sredstvo.