HRVATSKI VIRUSNI IMUNOLOG I DALJE REZERVIRAN OKO RUSKOG CJEPIVA: ‘Savjetujem oprez, ovo je sila boga ne moli!’

Luka Čičin Šain, virusni imonolog koji radi u istraživačkom centru HZI u Braunschweigu u Njemačkoj, za Dnevnik N1 objasnio je zašto u vezi ruskog cjepiva Sputnjik V ima zadrške, za razliku od nekih drugih koja su rađena sličnim tehnologijama.

“Rusko cjepivo, kao i ono kinesko i Johnson&Johnsona zasnivaju se na humanom adenavirusu. Čim je to humani adenovirus, on teoretski može izazvati probleme i kod ljudi… Većini prizvođača prva stvar koju naprave je da tom adenovirusu onemoguće sposobnost da se razmanžava u stanicama, da izbace neki gen kako bi ga se u tome onemogućilo. Johnson&Johnson u tome je vrlo jasan i transparentan kao i kinesko cjepivo. Za rusko cjepivo informacije su vrlo šture. Oni izbjegavaju opisati na koji način je to cjepivo napravljeno”, tvrdi Čačin Šain.

Ističe da se u materijalima o Sputnjiku V doista navodi da je ono “replikacijski deficitno”, ali da se nigdje ne precizira kako se do toga došlo. Iako ne misli da bi Hrvatska zbog toga i u ovim okolnostima trebala uskratiti si i tu mogućnost za zaustavljanje epidemije, upozorava: “Mislim da bi bilo izuzetno važno da hrvatska vlada inzistira kod ruskih proizvođača na transparentnosti, da makar nekom timu stručnjaka kaže što je u tom cjepivu.”

‘Sila boga ne moli’

Čičin Šain je objasnio kako to da je došlo do toga da se cjepivo Sputnjik V naveliko hvali, iako je ljetos bilo na ne baš najboljem glasu. “Ovo je sila boga ne moli. Ljudima treba cjepivo, traže gdje će ga dobiti, a Rusi nude veće doze cjepiva što je u ovoj situaciji sasvim razumno”, kazao je Čačin Šain. “Savjetovao bih da se to cjepivo koristi oprezno, kod osoba koje nisu najizloženije rizicima”, dodao je ipak.

Smatra da bi se to cjepivo moralo učiniti transparentnijim, da se zna kako se do njega došlo, kao što je slučaj kod, primjerice, cjepiva AstraZenece. U vezi Sputnjika V rekao je i to da je treća klinička faza kod njega provedena nad 90 posto ljudima mlađima od 65 godina, što također sa sobom donosi određenu logiku.

Kad je riječ o cjepivu AstraZeneca, Čačin Šain tvrdi da ne treba postojati rezerva koja se tiče učinkovitosti. “Kod njega je učinkovitost prilično visoka. A Pfizer/BioNTechovo cjepivo ekstremno je učinkovito.”

