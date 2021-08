Veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj Gordan Bakota je u razgovoru za dnevnik Berliner Zeitung povodom godišnjice vojno-redarstvene akcije "Oluja" ustvrdio kako je ova akcija predstavljala odlučujući udarac Miloševićevom režimu.

"Vojno-redarstvena akcija Oluja nije bila samo uspješna oslobodilačka akcija koja je stvorila važne preduvjete za stvaranje integriteta hrvatskog teritorija nego se radi i akciji koja je promijenila odnose na terenu i kao vojna akcija koja je nanijela odlučujući udarac dugogodišnjim osvajačkim ratovima režima Slobodna Miloševića", rekao je Gordan Bakota za Berliner Zeitung.

Veleposlanik RH u Njemačkoj je zaključio kako je Oluja, mjesec dana nakon Srebrenice, stvorila uvjete za okončanje rata u Bosni i Hercegovini. On je ukazao na to kako je suprotno napucima državnog vrha nakon "Oluje" došlo do pojedinih zločina uperenih protiv srpskog stanovništva.

"Hrvatsko političko vodstvo je višekratno osudilo ove zločine i obvezalo se da će svim civilnim žrtvama osigurati pravdu na što je u više navrata ukazao i aktualni premijer Andrej Plenković", rekao je Bakota.

Hrvatski veleposlanik je na pitanje o pomirenju ukazao na napore hrvatskog državnog vrha glede ovog procesa. "Prošle godine su predsjednik države Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković nazočili komemoraciji u počast civilnim žrtvama srpske nacionalnosti u selima Varivode i Grubori", rekao je Bakota.