'Svi su najavljivali dobru sezonu, u koroni su izgubili prihode, prošle godine ih nisu nadoknadili i sad su svi očekivali dobru sezonu, a za to im trebaju zaposlenici. Da bi privukli zaposlenike moraju dati visoke plaće i onda moraju dići cijene. U današnje doba tehnologija cijene, osjećaj i iskustvo turista munjevito se, brzinom svjetlosti šire internetom pa se kaže je li Hrvatska skupa ili nije', komentirao je za N1 predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić koji ne vjeruje da će sezona biti drastično bolja od 2019. Glavni razlog u tome je proizvod koji Hrvatska nudi.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Turisti su sve informiraniji, teško je zafrknuti nekoga. Težimo luksuznom turizmu, a kvaliteta ne prati cijenu'

Potrošnja ograničena strukturom gostiju

"Turistički rezultat određuje struktura turističke ponude, turistički proizvod. Mi imamo proizvod koji je masovno u kućnoj radinosti – sobe, kampovi – i mi imamo takve turiste i s takvim turistima ne možemo preći jednu granicu prihoda, potrošnja je po turistu. Ti turisti sada su srednji nivo turista, čak ne ni viši srednji i time je s jedne strane određena potrošnja”, rekao je Jurčić.

Vlada ne pomaže previše da bismo se konačno odlijepili od tog oblika turizma. “Ne koriste se informacije da se vodi konstruktivna turistička politika. Vlada je išla linijom manjeg otpora u konceptu, dala je mali porez za kućni smještaj s jedne strane, a s druge pričamo kako dići složenost i kvalitetu turističkog proivoda, a to su zdravstveni, sportski, kongresni turizam. Njih ne možete razvijati kada je kućni smještaj preko 50-60 posto, a hoteli su 20 posto”, kaže Jurčić.

'Pitanje je što netko dobiva, ne samo na stolu'

U konačnici, smatra da je hrvatski turizam preskup za ono što nudi.

"Potražnju za turizmom određuje dohodak turista. On gleda cijenu i prema dohotku određuje destinaciju. Zapadna Europa, njihov srednji ili viši dohodak to je za njih Hrvatska. Zato što su se navikli na takav proizvod. Kada bi Hrvatska digla kvalitetu prozivoda za nekoliko godina, pet-šest bi mogla privući privući dohodovnije turiste. Pitanje je što netko dobiva, ne samo stolu, nego i okolišu. Možete imati hotel s 10 zvjezdica, ali ako je okoliš jedna zvjezdica gost neće doći i to je problem koji Hrvatska ima. Radi se strategija, no prema izjavama koje čujem, nema pomaka, ide se spontano, linijom manjeg otpora. Ne vidim iskorake. Turistima koji dolaze, sad kad je kuglica sladoleda dva i pol eura ili tri eura, to je njima preskupo”, zaključuje.