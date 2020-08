HRVATSKI TURIZAM POMEO KONKURENCIJU: ‘Bolji smo od Španjolske i Grčke. Zdravi smo, sigurni i nadohvat ruke’

Ključni faktor uspjeha sezone je povoljna epidemiološka situacija, a u prilog ide i to što je Hrvatska najbliže toplo more središnjoj i zapadnoj Europi

Dok Hrvatska u prvih deset dana kolovoza bilježi gotovo 70 posto lanjskih turističkih rezultata, u zemljama koje tradicionalno smatramo konkurencijom dostupni podaci govore o znatno većem padu u odnosu na prošlu godinu. I bez statističkih podataka za glavne ljetne mjesece, izgleda da će Hrvatska osjetno nadmašiti glavna konkurentska tržišta, kaže se u prilogu RTL-a.

Već u lipnju sml bili uspješniji od Španjolske

Primjerice, posljednji dostupni podaci za lipanj govore da je Španjolska bila na tek dva posto prošlogodišnjeg broja gostiju, a i s otvaranjem granica u srpnju, Grčka je u stalnom strahu nakon osjetnog rasta broja zaraženih, od čega su polovica stranci. Zato u rijetkim redovima za kruzere u atenskoj luci svi moraju nositi maske i držati distancu.

Već u lipnju Hrvatska je bila deset puta uspješnija od Španjolske, dakle prije srpanjskog skoka u broju dolazaka i noćenja, koji je ovog mjeseca još izraženiji. Takve dobre rezultate u Ministarstvu turizma tumače uspješnim predstavljanjem Hrvatske kao zemlje koja se dobro nosi s epidemijom, kao i aktivnim pregovorima s nizom zemljama o dovođenju turista još prije otvaranja granica.

“Imamo prednost da smo u ovom slučaju iskoristili priliku da smo i cestovna destinacija, dakle jakom i agresivnom kampanjom koje smo stavili na ta tržišta, da privučemo te goste i pošaljemo jasnu poruku – zdravi smo, sigurni smo i Hrvatska vam je nadohvat ruke”, kazao je za RTL Danas Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.

‘Mi smo najbliže toplo more središnjoj i zapadnoj Europi’

Uz dobar krizni menadžment, upravo je blizina presudni faktor u korist Hrvatske u odnosu na konkurenciju, kaže ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.

“Ja bih rekao da je to manje posljedica smišljene i planske turističke politike, jednim dijelom je i to, ali većim dijelom je posljedica situacijskih okolnosti na koje mi nemamo previše utjecaja – činjenica da smo mi zapravo, kako se kaže, najbliže toplo more središnjoj i zapadnoj Europi”, smatra Krešić.

Neslužbene informacije, kojima raspolaže Ministarstvo turizma, Hrvatsku već sada ističu kao lidera na Mediteranu u dolascima i noćenjima.

“Nemojte zaboraviti da smo u prošlosti imali jako dobru turističku jesen, kao i zimu s Adventom. Tako da nas još uvijek čeka borba za rezultat da ispunimo očekivanja. Govorili smo o projekcijama od 30 posto financijski, mi ćemo po nekim procjenama sada doći možda i do 50 posto i ukupnih brojki i financija”, kazao je Glavina.

