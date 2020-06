HRVATSKI TURIZAM JE NA KOLJENIMA: Situacija je neizvjesna, a najave zasad ne obećavaju; ‘Otvaramo hotel, a nemamo rezervacija’

Najave za sezonu nikad nisu bile bolje, ali onda je s koronom nastupilo vrijeme brige i neizvjesne budućnost za hrvatski turizam

Koronakriza je uništila vjerojatno jednu od najboljih turističkih sezona koju smo trebali imati. Umjesto rezervacija diljem Dalmacije uslijedilo je otkazivanje istih, umjesto gužve ulice su prazne, baš kao i terase kafića i restorana, javlja RTL.

Cijeli turistički sektor našao se u neizvjesnoj situaciji, a najave za sad ne obećavaju. Ulična svirka tek za rijetke prolaznike, a kroz uske ulice nema više guranja s brojnim turistima. Tek rijetki uživaju u polupraznom gradu.

”Kod vas gotovo nije bilo koronavirusa, bilo je vrlo malo. Baš zato smo i došli”, kazao je Schubert iz Njemačke.

Prvi gosti stigli, ali posla i dalje nema

Split je u svibnju prošle godine imao više od 200 tisuća noćenja. Ali sad brojni zjape prazni. Iz grupacije luksuznih I jedinstvenih hotela okrenuti su uglavnom američkim gostima, a noćenja mogu izbrojati na prste. Ipak dva su objekta otvorili, a uskoro će i treći.“Hotel otvaramo od sutra od 1.6., ali najave i booking svakim danom dolaze otkazi, koji nas dovode u situaciju da ne znamo šta će biti u sedmom, osmom i devetom mjesec. Ništa nemamo da je unaprijed rezervirano …čekamo last minute rezervacije”, prokomentirao je Nenad Nižić, vlasnik hotela.

Iako su prvi gosti u splitsku zračnu luku stigli, posla za mnoge i dalje nema. Osobito teška situacija je za turističke vodiče.

“Nama nedostaje tržište, nije samo u pitanju sad da smo mi savladali koronavirus, nego nama nedostaje tržište, a to su druge zemlje koje su još dijelom ugrožene i nije epidemiološka slika najbolja”, rekla je Anita Birimiša koja radi kao turistički vodič.

Mjere korisnije na jesen?

Restorani se uhodavaju i očekuju malo veću navalu kako stranih tako i domaćih gostiju.

“Evo već sad je trenutak da je likvidnost pri kraju i da ne možemo izdržati cijelu zimu ako ništa od sezone ne bude, a pošto sezonu imamo inače do kraja desetog mjeseca, tako ako i ova krene nadam se da će učiniti bar do tri do četiri mjeseca”, kazao je vlasnik restorana Luka Bokavšek.

Mnogi se pitaju jesu li vladine mjere možda bile korisnije na jesen.

“Kakva je sad situacija bilo bi bolje da te mjere budu 10., 11. i 12. mjesec nego sad i to je za pozdraviti. Ne znamo što će biti s budućnosti, što će biti s covidom, što će biti s idućom godinom”, kazao je Nižić.

