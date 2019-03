HRVATSKI SVEĆENIK U TEKSASU JE BIO OPTUŽEN ZA PEDOFILIJU: Danas u Imotskom uživa u mirovini okružen umjetninama, skupim vinima i oldtimerima

Teksaška nadbiskupija Galveston-Houston koncem siječnja je objavila popis svećenika koji su od sredine 20. stoljeća optuženi za spolno zlostavljanje maloljetnika. Među njima je i don Ivan Turić kojemu su 1977. ukinute svećeničke ovlasti u SAD ukinute te izdan zahtjev za njegovo uhićenje. On je pak službu nastavio u Argentini, a sredinom 1990-tih vratio se u Hrvatsku

Unatrag tri godine u Imotskome u crkvenoj mirovini uživa don Ivan Turić koji se sredinom devedesetih vratio iz Argentine u Hrvatsku bivajući tada imenovan nadzornikom u dvjema župama splitsko-makarske nadbiskupije. Ne bi u tome bilo išta neobično i kontroverzno da don Turić prethodno nije u Argentinu utekao iz SAD gdje je 1977. godine bio optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Turić je u Argentinu došao nakon što su vlasti u Teksasu izdale zahtjev za njegovo uhićenje.

Iako su ga rimokatoličke vlasti u SAD-u lišile crkvenih dužnosti, na drugom je kontinentu nesmetano nastavio djelovati kao svećenik narednih 18 godina, pišu Novosti.

Svećenik sve poriče, no dokumenti govore drugo

Ove i niz drugih podataka o Turiću prikupila je Siobhan Fleming, dugogodišnja istražiteljica slučajeva seksualnog zlostavljanja u teksaškoj podružnici Katoličke crkve. Ona je prionula analizi policijske i crkvene arhive nakon što je teksaška nadbiskupija Galveston-Houston potkraj siječnja na svojim internetskim stranicama objavila popis svećenika koji su od sredine 20. stoljeća na ‘vjerodostojan način’ optuženi za spolno zlostavljanje maloljetnika. Turić je u Teksasu djelovao u trima župama, a svećeničke su mu ovlasti ukinute 1977. godine.

Nakon što su domaći mediji prenijeli vijest da se Turićevo ime nalazi na teksaškom popisu, javio se i on sam odlučno odbacujući ikakve veze s optužbama tvrdeći da nikada nije bio optužen i da za taj popis nije znao niti ga vidio. Usput je pedofiliju nazvao najgorom seksualnom sklonošću.

Međutim, pišu Novosti, istraživanje Siobhan Fleming pokazuje da je Turića sredinom 1977. jedan dječak prijavio policiji. U prijavi datiranoj 14. svibnja 1977. godine piše kako je “nezakonito, s namjerom da probudi seksualnu želju, imao seksualni kontakt dodirivanjem genitalija djeteta mlađeg od 17 godina”. Mjesec dana kasnije, tužiteljstvo u Texasu podignulo je optužnicu protiv njega, a dan kasnije izdan je i nalog za uhićenje. U međuvremenu, on je angažirao odvjetnicu, ali ne zbog optužbi za zlostavljanje maloljetnika, već ju je opunomoćio za kontrolu i prodaju nekretnina koje je prethodno kupovao na širem području Houstona. Nedugo potom napustio je SAD.

Optužnica odbačena 1980. jer ‘optuženi nije uhićen’

Turić je kasnije u jednom intervjuu kazao kako mu je premještaj u Argentinu, zbog potrebe za svećenicima u toj zemlji, osobno odobrio houstonski biskup. No, popis nedavno objavljen na stranicama nadbiskupije Galveston-Houston kazuje da mu je oduzeto pravo na rad zbog optužbi za pedofiliju. Tumačeći činjenicu da je Turić i dalje nastavio s crkvenim radom, Siobhan Fleming kaže da u ono vrijeme biskupije nisu bile dužne informirati Vatikan ili Kongregaciju za nauk vjere o takvim slučajevima.

Novosti pišu kako su prošloga tjedna poslali upit nadležnoj nadbiskupiji u Teksasu vezano uz slučaj don Turića, ali do zaključenja broja nisu dobili odgovor.

Optužnica protiv njega odbačena je krajem 1980. godine uz obrazloženje da “optuženi nije uhićen”, a on je tada već bio daleko izvan dosega teksaškog i američkog pravosuđa.

“Unatoč hrabrosti dječaka i njegovog oca da odu na policiju, i koordiniranim naporima šerifa okruga Harris, ureda okružnog državnog odvjetnika i velike porote za podizanje optužnice protiv Turića, slučaj je odbačen 15. prosinca 1980. godine”, kazala je za Novosti Siobhan Fleming.

Premještaji pod šifrom kojom se zataškavala pedofilija

Fleming je u rekonstrukciji desetogodišnjeg Turićevog službovanja u SAD napisala kako ga je 1968. zaredio tadašnji houstonski biskup John L. Morkovsky, a prvi svećenički posao bio mu je u crkvi Sv. Vincenta Pavla u Houstonu. Tamo je proveo samo jednu godinu, nakon čega je uslijedila dvogodišnja pauza koja je u crkvenim godišnjacima zabilježena frazom “absent with leave”. To u prijevodu znači “odsutan s dopustom” i može imati brojne različite uzroke, od bolesti svećenika pa do niza prekršaja propisanih unutarcrkvenim zakonima. Često se ta kovanica koristila i kao eufemizam za zataškavanje pedofilije ili praksu preseljenja svećenika-zlostavljača iz jedne u drugu župu. Nakon dvogodišnje pauze, Turić se opet pojavio na listi aktivnih svećenika, ovoga puta u crkvi Sv. Franje Asiškog na drugoj strani Houstona. No, već sljedeće godine Turiću je uslijedio novi jednogodišnji dopust s gotovo identičnim obrazloženjem kao u prvome slučaju.

U vremenu od 1973. do 1977. Turić je na području Houstona kupio na svoje ime sedam različitih nekretnina, što je inače netipično za svećenika. Ime mu je posve iščezlo iz crkvenog godišnjaka 1977. godine, otprilike u vrijeme kada su teksaške vlasti podigle optužnicu za bludničenje nad maloljetnikom.

U Argentini ga pratila jugoslavenska tajna služba

Kada je otišao u Argentinu, dosje o Turiću otvorila je jugoslavenska Služba državne sigurnosti. Prema dokumentaciji koju su Novosti pronašle u Hrvatskom državnom arhivu, za Turića se inicijalno zainteresirala jugoslavenska ambasada u Argentini. U dopisu od 5. siječnja 1978. godine obavijestili su nadležne u Jugoslaviji da se Turić doselio kod strica u gradu Rosario, navodeći kako mu je predviđeno mjesto župnika u mjestu Villa Mugueta u provincija Sant Fe.

Nakon što je tajna služba zabilježila i podatak da je Turićev otac u Drugom svjetskom ratu bio ustaški dužnosnik, idućih godina nadzor nad njim se povećao zbog “neprijateljske djelatnosti protiv Jugoslavije”.

U više izvještaja prikazan je kao financijska i informativna vezu između “lica u zemlji koja su povezana s ustaškom emigracijom”, a jedan njegov obavještajni profil 1987. godine poslao je i Josip Perković, tada jugoslavenski, a kasnije hrvatski obavještajac koji je lani u Njemačkoj osuđen za ubojstvo emigranta Stjepana Đurekovića.

Poznat po veličanju ustaša i luksuznom životu

Po povratku u Hrvatsku Turiću je dodijeljena njegova rodna Župa Biokovska uz vjernike u Rašćanima, a u javnosti se spominjao ili zbog ekstremnih političkih stavova ili zbog luksuza u kojem je živio. Godine 2010. u jednoj je propovijedi Antu Pavelića i ustaše nazvao “dobročiniteljima hrvatskog naroda”. Mediji su pisali i o njegovoj velikoj kamenoj kući u Imotskom u kojoj se navodno nalaze slike i umjetnine neprocjenjive vrijednosti te luksuzni vinski podrum. Osim toga, Turić vozi Audi A8, a ima i nekoliko vrijednih oldtimera.

Novosti pišu kako ga je u siječnju prošle godine u njegovoj kući posjetila i aktualna ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, izjavivši potom da je oduševljena viđenim te mu ponudivši da njezino Ministarstvo financira restauriraciju nekih umjetnina.

Prije desetak godina locirale su ga američke porezne vlasti te zatražile da podmiri porezna dugovanja nastala prodajom četiri nekretnine u Houstonu, što je i učinio. Siobhan Fleming pronašla je i čovjeka koji je kao dječak prijavio Turića zbog bludničenja. On, pak, zbog ubojstva služi doživotnu zatvorsku kaznu.

Telefonski razgovor s don Ivanom Turićem

U namjeri da čujemo drugu stranu priče, Novosti su u srijedu telefonski kontaktirale umirovljenog svećenika Turića.

Zovem vas vezano uz popis koji je objavila nadbiskupija u Teksasu, na kojem se nalazi vaše ime.

Ne bih komentirao ništa. Ja to ništa ne znam. Hvala vam i pozdrav.

Došli smo do optužnice i zahtjeva za uhićenje iz sredine 1977. Imamo i prijavu dječaka koji vas je optužio za bludničenje.

Ja to nemam. Ne znam ništa niti sam ikada bio optužen.

Kažemo vam da je protiv vas podignuta optužnica.

Ne znam o čemu pričate. Ja nisam kriv. Ja sam nevin čovjek.

Hoćete li komentirati navode iz prijave?

Ne. To nema veze sa mnom.

Zašto ste pobjegli u Argentinu?

Nisam pobjegao. Otišao sam. Imao sam tamo obitelj, želio sam se baviti misionarskim radom.

Otišli ste u trenutku kad su vas htjeli uhititi. Kažete da to nema veze s vašim odlaskom?

Nikakve. Ja to nisam znao.

Je li znao biskup koji vas je zaredio da se nalazite u Argentini?

(šutnja od nekoliko sekundi) Vi ste dobar ispovjednik. Hajde, hvala vam.

Možete li nešto reći o nekretninskom poslu i činjenici da su Amerikanci desetljećima pokušali namiriti vaša porezna dugovanja?

Neka vas to ne briga. Hvala vam i doviđenja.