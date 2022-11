Fra Ivan Lotar, za kojeg govore da je malo drugačiji fratar, štoviše, franjevac novog doba kojeg zovu i Tik Tok svećenikom, gostovao je i Direktu. Tamo se među ostalim i pozabavio utjecajem društvenih mreža na društvo, te je upitan oko tri mušketira koja se bore za slobodu govora na društvenim mrežama - Musku, Trumpu i Kanye Westu, javlja RTL-ov portal Danas.hr.

"Treba se jako dobro razlikovati govor mržnje i osobna preosjetljivost. Htjeli bi rado da se otvoreno govori, osim kada se govori o nama, a onda bi nam odgovaralo da je s mašnicom ili celofanom", kazao je i naglasio kako smatra da treba raditi na sebi da se zna razlikovati govor mržnje ili pak preosjetljivost. No, dodaje, trebali bi postojati filteri za najmlađe, najugroženije i u medijima i na mrežama.

Istaknuo je i to kako je i sam bio žrtva govora mržnje jer, osim što je dijete društvenih mreža, radio je na televiziji, u kazalištu, bavio se plesom.

Susretao se s govorom mržnje

"Talenti su to koje sam uklopio u poziv, ali važno je da sam se susretao s govorom mržnje i jako je važno da su mladi, djeca, jako dobro informirani o mrežama, ne samo o prednostima nego i opasnostima. Mladi imaju manje problema nego roditelji koji nisu svjesni da se zaljubljivanja danas vode na društvenim mrežama. Nije irelevantno. Treba razlikovati virtualno i nestvarno. Nisu istoznačnice, virtualno nije fizički prisutno, ali nije nestvarno, oni se tamo zaljubljuju, oni tamo stvaraju prijateljstva, bivaju zlostavljani, važno da roditelji vode računa o profilima", rekao je.

"Rekli su mi da samo ne pričam viceve, jer ih ne znam pričati. Svakakvih je komentara bilo, od crkve do vjernika, ali kad imate podršku subraće, poglavara, to je najvažnije. Oni su poznati i vama i bave se mrežama i jasno je da u nekim stvarima netko izađe prvi, ali ljudi prepoznaju kada se nešto radi iz dobrih motiva, a ja to činim da dođem do ljudi. Ja se uvijek u dvojbi vodim tim što bi Isus napravio - on bi išao ljudima bez obzira na sve. Isus bi definitivno bio na društvenim mrežama", ističe.

Prate ga mladi

Otkrio je i kako ga na mrežama prate mladi ljudi i to s najrazličitijim poteškoćama. Tako danas u župi imaju savjetovalište o psihoterapiji, po pitanju financija.

"To su konkretni koraci koje moramo napraviti. Mreže dolaze do onih koji neće doći u crkvu, ali se kroz takav dosjetljiv sadržaj može doći do ljudi", tvrdi.

Opisao je i kako dolazi do ideje što objaviti pa je navao kako prati televiziju, portale, radio, kako prati i trendove u stranim medijima.

"Kroz to pokušavam provući kroz evanđelje, da vide sve što je u evanđelju je autentično ljudsko iskustvo. Da ne robujemo stereotipima da je evanđelje samo za neke", ističe. A o čemu je još pričao možete pogledati u prilogu Direkta.