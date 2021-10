U nedjelju, 24. studenoga započinje prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu pod nazivom "Zaštitimo hrvatsku kunu", gdje će na više od 300 lokacija širom Hrvatske građani moći podržati inicijativu Hrvatskih suverenista i HSP-a da se odgodi uvođenje eura kao službene valute u RH.

Da bi došlo do raspisivanja referenduma potrebno je da prikupiti deset posto od popisa birača, odnosno preko 380.000 potpisa.

Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista, kaže da obzirom na interes građana na terenu očekuje kako će uspjeti do 7. studenoga prikupiti dovoljan broj potpisa, piše Večernji list.

Hrvatska nije spremna za euro

"Mi nemamo ništa protiv eura, ali smatramo kako Hrvatska još uvijek nije spremna za to i da je to samo dogovor premijera Andreja Plenkovića i Bruxellessa. Govore to i svi ekonomski pokazatelji koji kažu da je Hrvatska po BDP-u pretposljednja u EU gdje je samo Bugarska iza nas jer nas je u međuvremenu i Rumunjska prestigla. Hrvatska je na svega 65 posto prosječne razvijenosti EU. Tijekom osam godina, koliko smo dio EU, Hrvatska se nije odlijepila od dna EU. U takvim uvjetima naš stav je da o tako jednom važnom pitanju odluku trebaju donijeti hrvatski građani, a ne premijer iz bilo koje Vlade pa tako niti Plenković", kaže Pavliček.

Mišljenja je da će uvođenjem eura sigurno doći do povećanja cijena, odnosno do dodatnog snižavanja standarda hrvatskih građana.

"Još jednom ponavljam da mi nismo protiv eura, ali smo za to da odluku o tome donesu hrvatski građani i da se s njegovim uvođenjem sačeka dok Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo ne budu spremni za to", kaže Pavliček, navodeći primjere više država u EU koje imaju jača gospodarstva, no ipak zadržali svoje nacionalne valute.

Hrvatski suverenisti smatraju da rast cijena neće pratiti rast plaća i mirovina, zbog čega strahuju od novog vala iseljavanja.