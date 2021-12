Hrvatski suverenisti će na današnjoj sjednici Predsjedništva raspravljat o isključenju njihovog saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića iz stranke, neslužbeno doznaje Jutarnji list od izvora iz vodstva Suverenista.

Razlog izbacivanja Zekanovića su očigledno njegovi posljednji istupi u kojima je optužio desničare, ali i ostale političare, da su krivi što se više ljudi nije cijepilo protiv koronavirusa.

"Neću im otežavati postupak isključenja iz stranke", rekao je Zekanović za Jutarnji list. Iako je pozvan na sjednicu Predsjedništva stanke, kaže da na nju neće doći.

"Ostajem nezavisan zastupnik u Hrvatskom saboru, a što se tiče mojih stavova, opet bih sve učinio isto. I dalje smatram da svaki odgovorni političar mora pozivati građane na cijepljenje jer je to jedini, iako ne savršeni, način kako se možemo boriti protiv koronavirusa", rekao je Zekanović za Jutarnji list.

'Nije mi teško palo'

U razgovoru za 24sata Zekanović je rekao također da ostaje pri svojim stavovima. "Cijepljenje je jedino oružje koje imamo protiv korone. Nije savršeno, ali je za sada najbolje", dodao je.

"Nije mi teško palo to, ne shvaćam to tako, nisam ja takav čovjek. Ostajem tu gdje jesam, nastavit ću svoju borbu i rad. Ostajem na desnici, ali sad ću biti nezavisan. U HDZ me nisu zvali niti neću ići", rekao je Zekanović.

Kaže i da je prerano još razmišljati o osnivanju nove stranke. "Nisam još razjasnio, prerano mi je za to. Za sad ostajem nezavisni. Imam veliku podršku mojih kolega, zovu me i daju mi za pravo. Želim biti dio akademske desnice, dio znanstvene desnice. To mi je cilj", rekao je Zekanović.

"Ako im treba olakšati proces, to ću i napraviti, samo neka zatraže. Ne želim sukobe", zaključio je Zekanović.