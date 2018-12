HRVATSKI SUD ODBIO ERDOGANOV ZAHTJEV: Studentica iz Turske optužena za terorizam puštena iz Remetinca

Nakon tri mjeseca zatvora, puštena je turska studentica iz Remetinca koju Turska zbog navodnog terorizma i širenja terorističke propagande

Iz Remetinca je puštena 30-godišnja studentica Ayca Kilinc koja je u zatvoru provela tri mjeseca jer ju je Turska optužila za pripadanje terorističkoj organizaciji i širenje terorističke propagande. Na zahtjev Turske za njom je raspisana Interpolova crvena tjeralica zbog terorizma.

Kako piše Jutarnji list, za koji je Kilinc jučer dala izjavu, djevojku je u kući 2011. uhitila turska policija. Nakon četiri dana u policijskoj postaji, odveli su je u zatvor. Tamo je provela više od godinu dana i, prema njezinim riječima, bila je izložena, kao i drugi uhićeni studenti s istog sveučilišta, mučenju, prijetnjama pištoljem i polijevanjem ledenom vodom usred noći.

Živi u Velikoj Britaniji od 2014. godine

30-godišnja Kilinc, studentica medicina, živi u Velikoj Britaniji od 2014. godine. Tamo joj je odobren politički azil i uživa status izbjeglice, a Turska traži njezino izručenje kako bi odslužila ostatak 6 i pol godišnje zatvorske kazne na koju je osuđena 2013. godine.

Srećom po nju, Vrhovni sud RH potvrdio je odluku Županijskoga suda u Velikoj Gorici prema kojoj se odbija turska molba za izručenjem Kilinc koja je uhićena u zagrebačkoj zračnoj luci nakon što je doputovala u Hrvatsku zbog manjeg medicinskog zahvata.

Odbijeno izručenje jer je riječ o političkom progonu

Županijski sud u Velikoj Gorici, nakon njezina uhićenja i pritvaranja, krajem listopada odbio je izručenje jer je zaključeno da je u pitanju politički progon.

Naime, Turska je Kilinc natovarila optužnicu za terorizam jer je sudjelovala u manifestacijam i prosvjedima protiv turske vlasti. Kako piše Jutarnji list, radilo se o studentskom socijalističkom pokretu koji se zalagao za prava žena i radnička prava.

Izložena mučenju

Osim potvrde ministrice za imigraciju Velike Britanije da je Kilinc odobren azil i da je izbjeglica, sudu je dostavljena i medicinska dokumentacija prema kojoj je u turskim zatvorima bila mučena.

“Pokušali su me slomiti kako bi im rekla o svojim kolegama. Pitali su me stvari poput je li te taj i taj zvao da odeš na prosvjedni skup i takve stvari. Mislili su zato što sam djevojka da će me najlakše slomiti”, rekla Kilinc za Jutarnji list.

Kolega joj je ubijen

Jedan njezin kolega koji je bio uhićen u drugoj grupi najvjerojatnije je ubijen u zatvoru. Prema njezinim tvrdnjama, nije uspio pobjeći, pa je 2014. ponovno uhićen.

“Jednoga dana su samo obavijestili obitelj da dođu preuzeti tijelo njihova mrtvoga sina. Obitelj ga je tjedan dana ranije posjetila u zatvoru i bio je potpuno zdrav. Odjednom su samo rekli da je umro, i to nakon dva dana obdukcije nisu ništa utvrdili”, ispričala je Kilinc.

Pobjegla iz Turske

Kilinc je prvo 2013. nepravomoćno osuđena na 8 godina i 9 mjeseci zatvora te je jedina iz njihove grupe puštena iz pritvora. Drugostupanjski sud joj je kasnije smanjio kaznu na 6 i pol godina zatvora.

Međutim, u međuvremenu, dok je čekala poziv na izvršenje kazne, 2014. godine je pobjegla u Veliku Britaniju, gdje je zatražila politički azil.

“Koliko čujem, sada je situacija u Turskoj puno gora od one kada sam ja bila uhićena. Pogotovo nakon puča. Ako ne razmišljaš kao Erdogan, onda si proglašen teroristom”, rekla je Kilinc.

Remetinac gori od turskih zatvora

Interesantno je da Kilinc nije baš oduševljena našim zatvorom. Naime, Kilinc je rekla da je zatvor u Remetincu, prema nekim standardima, po pitanju infrastrukture, gori od turskih zatvora.

Zahodi se nalaze unutar ćelija, a zatvor je prenatrpan. No, rekla je i da su se pravosudne policajke prema njoj odnosile korektno.