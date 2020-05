HRVATSKI STRUČNJAK UPOZORIO: ‘Cijena marihuane značajno raste, a heroinu pada. Kada mjere popuste, bit ćemo preplavljeni kokainom’

Čini se da se opskrba drogom dosta seli na internet te se sve više rabe društvene mreže, sigurne aplilkacije za razmjenu poruku i darknet

Pandemija koronavirusa utjecala je i na ilegalnu trgovinu drogom, no dileri se snalaze i u ovim vremenima. Kupci, s druge strane, navikavaju se na povećane cijene ilegalnih supstanci, poglavito popularne marihuane, pišu Vijesti.hr.

U kontejnerima i komercijalnim zrakoplovima prevoze se ogromne količine kokaina. “Temeljem činjenice da su zapljene kokaina bile veće nego što je to uobičajeno, može se reći da je Europa bila replavljena kokainom uoči zatvaranja”, rekao je za Reuters Bob Van Den Berghe iz ureda za droge i kriminal Ujedinjenih naroda.

Biznis se nastavio kao da se ništa ne događa

Bez obzira na ograničavanje kretanja, trend se nastavio u brojnim europskim državama. “Pandemija u ovom trenutku nije imala utjecaj na prijevoz droge morskim putem. Tu se biznis nastavio kao da se ništa ne događa”, rekao je Michael O’Sullivan, čelnik europskog centra koji se bavi analizom operacija na moru.

“Možemo očekivati da će naše prostore preplaviti kokain kada mjere s COVID 19 popuste. Prijevoz kokaina se nastavio morskim putem, a ti se kontejneri u ovoj situaciji slabije provjeravaju i kontroliraju”, kazao je za RTL.hr Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Marihuana jako poskupila

On kaže kako bi cijene heroina mogle pasti, dok su cijene marihuane jako porasle. “Konkretno kod nas je većina ovisnika u tretmanu i dobivaju supstucijsku terapiju. Međutim, u pojedinim europskim zemljama dio ovisnika koji nije u tretmanu odnosno na supstuciji je nagrnuo u centre za tretmane kako bi dobili metadon jer nemaju novca za heroin. Što se tiče cijene heroina predpostavka je da bi trebao pasti jer je smanjena potražnja. No, marihuani je cijena znatno porasla”, pojašnjava Petković.

To potvrđuje i izvješće koje je objavila EMCDDA ((European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Stručnjaci te institucije istražili su jesu li tijekom nedavnih ograničenja kretanja uživatelji droga promijenili ustaljene metode opskrbe i distribucije.

Povećana aktivnost na darknetu

Otkriveno je da su na analiziranim tržištima darkneta (Agartha, Cannazon i Versus) tijekom tromjesečnog razdoblja pandemija i reakcije na istu dovele do povećane aktivnosti, uglavnom vezano za proizvode od kanabisa.

“Tržište kanabisa je veliko i mnogi redoviti konzumenti kanabisa su se možda odlučili bolje opskrbiti, očekujući poremećaje na tržištu tijekom razdoblja izolacije”, navodi se u izvješću.

“To se u određenoj mjeri primjećuje u podacima gdje se u veljači i ožujku vidi porast internetske trgovine putem tržišta darkneta, i to najviše proizvoda od kanabisa”, navodi EMCDDA.

Pala potražnja za ‘parti’ drogama

S druge strane, pala je potražnja za sintetičkim drogama koje se obično koriste u izlascima, na partijima i slično.

Dileri su se prilagodili na različite načine. Neki “posluju” uobičajeno, dok su drugi na smanjenu potražnju reagirali pokušavaju potaknuti prodaju pomoću popusta i sličnog. Neki su odlučili obustavili svoje aktivnosti ili su kupcima rekli kako mogu očekivati neke poremećaje.

Biznis se seli na internet

Čini se da se opskrba drogom dosta seli na internet te se sve više rabe društvene mreže, sigurne aplilkacije za razmjenu poruku i darknet.

Čini se da se upućivanje na šifrirane poruke putem različitih aplikacija već povećava.

“Ako se dobavljači i kupci prebace na ovu vrstu tehnologije, aktivnosti neće biti vidljive kroz trenutačno praćenje darkneta, a zabrana će biti zahtjevnija”, zaključuje se u izvješću.