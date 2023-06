Proteklog vikenda ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij potvrdio je da je ukrajinska protuofenziva počela. Njezin početak, prema ruskim izvještajima, nije bio uspješan.

Vojni analitičar Marinko Ogorec smatra da je još prerano za procjene.

"Samo rušenje brane bilo je očito ružno iznenađenje za Ukrajinu, morali su izdvojiti dio svojih snaga za pomoć stanovništvu, a to je omogućilo Rusima da skrate bojišnicu za 200 do 300 kilometara jer je sve južno od brane neprohodno i to im je omogućilo da povuku svoje snage koje su branile taj prostor na dijelove koji su intenzivnije izloženi ukrajinsko ofenzivi", rekao je Ogorec za HRT.

Prema britanskim izvještajima, Ukrajinci se pokušavaju probiti na četiri pravca bojišta, a tijekom vikenda uspjeli su osloboditi tri sela te razmijeniti 200 zarobljenika.

Ogorec kaže da se radi o sitnim i očekivanima uspjesima, no da većih uspjeha zasad nema ni s jedne strane. Ističe kako se u ovom trenutku pokazuju bitne slabosti kod Ukrajinaca.

Dvije bitne slabosti

"Jedna od slabosti je što obuka na zapadnoj tehnici očito nije bila dovoljna, bila je ubrzana. Drugo, u napadnim djelovanjima morate ostvariti integriranu bojišnicu, a Ukrajinci to ne mogu jer nemaju zračnu komponentu. Pokazuje se da je zračna komponenta u ovom slučaju jako bitna, dok kad imate obrambena djelovanja onda su zemljaski protuzračni sustavi dovoljni", pojasnio je vojni analitičar.

Dugoočekivani F-16 u ovom trenutku ne bi pomogli ukrajinskim snagama, ističe vojni analitičar jer bi u njima morali sjediti zapadni piloti.

'Vrijeme radi za Ukrajinu'

Gordan Akrap, s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, ističe kako Ukrajina od prvog dana ruske agresije ima svu neophodnu pomoć kako bi osposobila svoje oružane snage za obranu, što najvjerojatnije uključuje i razmjenu podataka izvještajno-sigurnosne naravi.

"Ukrajinci imaju svoju Oluju i izvest će je na način kako to njima treba, ali u potpuno drugačijem kontekstu. Smisao je isti, oslobađanje okupiranih dijelova države. Kod nas smo imali takvu međunarodnu poziciju da smo bili ograničeni vremenom i prostorom. Sam sam bio na sastancima kad je rečeno da mora biti brzo i bez puno krvi. Ukrajinci nemaju takva oganičenja. Vrijeme radi za Ukrajinu. Ova operacija oslobađanja trajat će duže vrijeme. Još ne vidim da su aktivirali svoje najbolje snage", kaže Akrap.

Akrap dodaje da trenutne aktivnosti neće biti glavni pravac napada. Napominje da je na sjevernom dijelu okupiranog područja relativno mirno te da će Ukrajinci nastaviti svoje aktivnosti kada razviju snage te kada steknu obavještajne podatke, kako svoje tako i od saveznika.

Prava ofenziva još nije počela

Osim djelovanja ukrajinske vojske, tu su i tzv. ukrajinski partizani koji su prema posljednjim izvještajima srušili strateški most koji je Rusima bio glavni logistički put s Krima prema Zaporižju.

"Vidimo da se djeluje i od strane proukrajinskih ruskih grupacija na teritoriju Belgoroda i nije nemoguće da će se te aktivnosti proširiti što će imati snažan utjecaj na ukupan ishod agresije", kazao je Akrap koji naglašava da se u ovom trenutku još ne može vidjeti krajnji cilj ukrajinskih operacija.

"Još nije načeta prava ofenziva u pravom smislu riječi. Bilo kakve prognoze su nemoguće. Najvjerojatnije je da bi Ukrajincima cilj bio izbijanje na obale Azovskog mora, na taj način bi presjekli okupirani prostor na dva dijela i sa znatno boljom pozicijom bi mogli sjesti za pregovarački stol", rekao je.

Nakon ove ofenzive, poručuje Ogorec, više ništa neće biti isto.