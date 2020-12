HRVATSKI STRUČNJAK IMA PORUKU ZA SVE KOJI SU PROTIV CIJEPLJENJA: Želite li se vratiti u tmurnu prošlost? Pročitajte crkvene knjige iz 1878.

Objasnio je kako ne smatra da će cijepljenje protiv covida-19 postati obavezno kod nas

Član Savjeta predsjednika Vlade i profesor javnog zdravstva na splitskom Medicinskom fakultetu, prof. dr. sc. Ozren Polašek, komentirao je početak cijepljenja protiv koronavirusa u Hrvatskoj.

“Bilo koji postotak procijepljenosti u populaciji bit će pozitivan, ali potreban nam je visoki udio procijepljenih da bi se spriječilo epidemijsko širenje bolesti. Sada smatramo da se radi o 70 posto, što će stvoriti dovoljnu zaštitu populacije koja će spriječiti pojavu epidemije”, rekao je dr. Polašek za Slobodnu Dalmaciju.

Cijepljenje neće biti obavezno

Objasnio je kako ne smatra da će cijepljenje protiv covida-19 postati obavezno kod nas. Naravno, poručio je kako je bolje ne zaraziti se uopće kako bismo spriječili bilo kakve probleme vezane uz ovaj virus.

ZDRAVSTVENI DJELATNICI IZ COVID-BOLNICA NEUGODNO IZNENAĐENI PLAĆOM ZA STUDENI: ‘To je ponižavajuće’

“Ja ne želim zauzeti stav da se svi moraju cijepiti, nego želim poticati ljude da sami donesu odluku. Moja odluka je cijepiti se. Moja preporuka drugima je: cijepite se. Ne mogu zamisliti drugi način sprječavanja ponovne pojave ovakve situacije u kojoj se sada nalazimo”, rekao je dr. Polašek.

Cjepiva uzrokuju nuspojave

Naravno, cjepiva nisu 100 posto učinkovita i nisu ni 100 posto sigurna.

“Cjepiva uzrokuju nuspojave, rijetko, ali uzrokuju. Međutim, alternativa cjepivima je povratak u prošlost, i to tmurnu prošlost. Prije proširene pojave cjepiva smrtnost djece do pete godine života iznosila je 50 posto! Jedan od najdepresivnijih trenutaka koji sam, nasreću, samo mogao zamisliti bilo je čitanje crkvenih knjiga otoka Visa. U njima je zapisano da je 1878. godine preminulo 14 djece u jednom danu. S obzirom na broj djece na otoku u tome trenutku, to bi odgovaralo smrti 4000 djece na razini cijele Hrvatske u jednom danu. Ova nesretna računica jasno ocrtava vrijednost cijepljenja kao jednog od najboljih alata koje je medicina ikada stvorila”, objašnjava dr. Polašek.

[FOTO] UŠAO SAM U TRGOVINU, A KAD TAMO… Zagrepčanina iznenadilo provođenje nove mjere; Stručnjak: ‘Nadam se da oni to dezinficiraju’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.