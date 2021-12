Svakim danom znanstvenici doznaju nove informacije o soju omikronu, a hrvatski stručnjaci sada su podijelili svoja istraživanja. U slučajevima koje su promatrali u mlađim, zdravim dobnim skupinama koje su cijepljene, kliničke slike nešto su blaže, ima i osoba kojima je potrebna hospitalizacija, a nažalost osobe su i umrle.

Mnoge zemlje ovih dana ruše broj novozaraženih, i to točno godinu dana nakon što je počela kampanja cijepljenja u Europi. Zbog širenja nove omikron varijante pooštravaju se mjere diljem Europe tijekom blagdana, a spominje se i četvrta doza cjepiva.

Izazovna zima i intenzivan prijenos virusa

"Europska regija suočava se s još jednom vrlo izazovnom zimom i povećanim brojem osoba koje su zaražene i s povećanim intenzivnim prijenosom koji sve više opterećuju zdravstveni sustav u mnogim zemljama. Nekoliko je mogućih razloga tome, prisutna je još uvijek dominantna, vrlo zarazna delta varijanta, postoji još uvije veliki broj ljudi koji nije cijepljen i koji su podložni ovom virusu, u zimskim mjesecima pogotovo u ovo blagdansko doba okupljamo se više u zatvorenim prostorima, a one mjere koje nam mogu pomoći u suzbijanju širenja ovog virusa, nošenje masaka i održavanje distance, su još uvijek neujednačene", kazala je predstavnica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Iva Pejnović Franović za HRT.

Omikron postaje dominantan, u nekim zemljama je već postao i može se pretpostaviti da bi on mogao preuzeti dominaciju, ali još uvijek se to ne zna sa sigurnošću.

"Podaci koji nam pristižu govore da su u slučajevima koje smo promatrali u mlađim, zdravim dobnim skupinama koje su mobilne i cijepljene, kliničke slike nešto blaže, no on se može prezentirati od asimptomatske infekcije, blage infekcije, ima osoba kojima je potrebna hospitalizacija, a nažalost osobe su i umrle, prema tome nevezano koja je varijanta tu, sve one mjere koje postoje su još uvijek valjane bez obzira o kojoj varijanti govorimo. Važno je da zemlje mogu spriječiti širenje i omikrona i delta varijante, cjepiva nisu umjesto maski, distanciranja, i higijene ruku, to sve zajedno trebamo činiti dosljedno i na ispravan način", dodaje Pejnović Franović.

Omikron kao zarazniji virus

Epidemiolog zaraznih bolesti i mikrobiolog Sveučilišne bolnice u Bonnu Marijo Parčina kaže kako znaju da se radi o zaraznijem virusu i kako su inkubacijska vremena kraća.

A kraće razdoblje inkubacije "čini virus mnogo težim za kontrolu", upozorila je za Atlantic Jennifer Nuzzo, epidemiologinja iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins.

"Što se tiče dijagnostičkoga dijela naviknuti smo da kod osoba s prijašnjima varijantama pozitivitet antigenog testa prestaje četvrti dan od početka simptoma, a kod omikrona to traje dulje. Virus kao virus ima više šanse da se proširi, da se događaju 'superspreader events', slučajevi kod kojih jedna osoba može zaraziti jako puno osoba", kazao je Parčina

"Već od prošle godine u srpnju smo mi počeli voditi brigu o pacijentima koji su preboljeli COVID, ai najčešće onima koji su ga preboljeli kod kuće, koji su se izliječili, ali su im ostale posljedice. Uglavnom zbrinjavamo pacijente koji su preboljeli upalu pluća, koji su imali dugotrajnu pneumoniju koja je izazivala izražene simptome koje so mi liječili i na kraju rehabilitirali obzirom da su nekima ostale dulje posljedice na plućne funkcije, pa smo ih morali zbrinuti u našoj plućnoj rehabilitaciji", objašnjava ravnateljica Poliklinike za bolesti dišnih sustava Alma Rožman.