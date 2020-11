HRVATSKI STRUČNJACI O AMERIČKIM IZBORIMA: ‘Ako Biden pobijedi, mora pružiti utjehu gubitnicima globalizacije’

Politolog Grdešić kaže kako je sigurno da su izbori u SAD-u onakvi kakvi su bili i očekivani – neizvjesni, bliskih rezultata pojedinih država i utjecajem pravila elektorskih glasova kao dominantnog pravila koje će se u ovom slučaju naplatiti

Situaciju na američkim izborima, ujedno najneizvjesnijim izborima u povijesti SAD-a, komentirali su na Dnevniku HTV-a politolog i bivši veleposlanik SAD-a Ivan Grdešić te vanjskopolitički komentator Branimir Vidmarović.

Grdešić kaže kako je sigurno da su izbori u SAD-u onakvi kakvi su bili i očekivani – neizvjesni, bliskih rezultata pojedinih država i utjecajem pravila elektorskih glasova kao dominantnog pravila koje će se u ovom slučaju naplatiti.

“Klasično europsko biranje većine bi u ovom slučaju već iznijelo rezultat. Ovaj sofisticirani “dribling” kroz države pokazuje da je možda američki politički sustav u krizi”, komentirao je politolog za Dnevnika HTV-a.

Elektorski izborni sustav u SAD-u

Vidmarović je naglasio kako je elektorski izborni sustav dizajniran kako bi spriječio prevelike države da imaju previše glasova, a male da nemaju premalo glasova.

“Očevi američkog ustava pokušali su to izbalansirati tako da svi budu jednako predstavljeni, ovisi o teritoriju, veličini i populaciji. Tijekom svih godina pokazalo s eda sustav dobro funkcionira i on nije klasična demokracija. Za sad dobro funkcionira za američki sustav”, rekao je stručnjak za vanjsku politiku.

Grdešić je rekao kako je očigledno da je tu riječ o desetinama tisuća glasova koji će u tih četiri do pet država koje su ostale, odlučiti o rezultatu.

‘Očekivalo se da se Trump proglasi pobjednikom’

“Moje je očekivanje da je vrijeme za promjene u Americi. Mislim da bi promjena vlasti i pobjeda Bidena bila dobra za svijet i Europu i Ameriku,”kazao je Grdešić. Vidmarović navodi da je bilo očekivano da će se Trump proglasiti pobjednikom jer to je u stilu s njegovim nastupima.

“Nitko nije očekivao da će biti miran i šutjeti. On stalno mora biti eksponiran, mora biti pred kamerama. Kao predizborni kandidat ima pravo objaviti kad god poželi. To nitko ne brani. Druga stvar je što takvim porukama pokušava dijeliti. To je opet jedna podjela između njegovih i Bidenovih birača”, komentirao je.

‘Trump traži nadu da ospori rezultat’

Politolog Grdešić govori da ako Trump izgubi i ne dobije 270 elektorskih glasova, a u nekim državama pobjeda bude vrlo mala, može utužiti proceduru prebrojavanja.

“Trump bi u ambijentu različitih tipova glasova mogao tražiti nekakvu nadu da pokuša osporiti rezultat. Mislim da su Amerikanci stekli iskustva od ranije i da nitko neće dozvoliti da neki glasovi ostanu u vrećama ne prebrojani i da sudska vlast se neće možda upuštati da arbitražno odredi hoće li prebrojavati ili se neće dalje prebrojavati. Taj scenarij bi bio najlošiji za izbore i američku demokraciju”, izjavio je Grdešić.

‘Ako Biden pobijedi, mora pružiti nadu gubitnicima globalizacije’

“Pobjedom Trumpa, te bi polarizacije bile nastavljene. Pobjednici bi likovali i to ne bi bilo ozračje u kojem bi se moglo pronaći društveni konsenzus između vrlo različitih skupina stanovnika u Americi”, kaže Grdešić te dodaje da kad se pogledaju karte, Trump osvaja industrijske dijelove i farmere, zapuštene, dok Biden osvaja jever i obale, urbane sredine koje su ušle u globalizaciju i u 21. stoljeće.

“Ako pobijedi Biden, mora pružiti gubitnicima globalizacije nadu, utjehu i pomoć”, rekao je. Vidmarović je pak kazao kako bi Biden mogao stabilizirati društvo, osobito u ekonomskom smislu.

“Biden nastavlja promovirati Trumpovu paradigmu oko proizvodnje i to je ono što može pomoći običnom radniku i farmeru. Postoje naznake da bi Biden ako dođe na vlast mogao stabilizirati odnose s Europskom unijom koji su narušeni oko povjerenja”, rekao je Vidmarović za Dnevnik HTV-a.

