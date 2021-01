HRVATSKI STRUČNJACI ANALIZIRALI ŠTO MOŽEMO OČEKIVATI NAKON NEREDA U KONGRESU: ‘Mislim da će se oni raspasti u niz frakcija’

Kako se to može odraziti na američku vanjsku politiku, Cvrtila kaže da će se odraziti sigurno na taj autoritet koji su Sjedinjene Države imale i da će Biden imati zadatak da obnovi koheziju zapadnog svijeta

Nakon neviđenih nereda u američkom Kongresu, tijekom kojih je u srijedu smrtno stradalo četvero ljudi, američki predsjednik Donald Trump obećao je mirnu tranziciju vlasti. No, istaknuo je da, iako je to kraj njegova mandata, sada slijedi borba “da se Ameriku ponovno učini velikom”.

U sinoćnoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno stručnjaci su govorili o sudbini čovjeka koji je svojim izjavama o pokradenim izborima praktički potaknuo upad svojih pristaša u srce američke demokracije.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman primio je u oproštajni posjet američkog veleposlanika Roberta Kohorsta.

“On nije zadovoljan slikom koja je obišla cijeli svijet, kao zemlje koja je nama bila uzor i predstavljala sigurnost, to je bio stup transatlantske sigurnosti, a Hrvatska je članica NATO saveza”, istaknuo je ministar.

‘Bilo je dosta propusta’

“To je iznenađenje za ljude koji dugo prate američku demokraciju”, smatra Ivan Grdešić, bivši veleposlanik RH u SAD-u, dekan Sveučilišta Libertas.

“Američki politički život jest bio obilježen sukobima i tom kontekstu nasilje nije nešto nepoznato, ali ovo je prvi puta da je napravljena takva invazija Capitola i to je neugodno iznenađenje za one koji vole tu državu.”

Čini se da je bilo dosta propusta, primjećuje Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN:

“Sigurnosni stručnjaci tada upotrijebe sva sredstva za zaštitu, a sada se relativno lako ušlo u tu zgradu. Oni su imali praktično otvoren pristup, policajci su bili u nekoj vrsti razgovora s prosvjednicima. Policajci su postupili po procedurama, zaštitili su čelne ljude i izvukli ih van prema protokolima, ali je to na neki način bilo iznenađenje jer se nije očekivalo da će se baš tako nešto dogoditi. Na kraju je potpredsjednik pozvao nacionalnu gardu. A u tom razdoblju do vraćanja kongresnika u dvoranu prošlo je nekoliko sati.”

Tvrtko Jakovina sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta kaže da je Trump bio taj koji ih je pozvao:

“To je nešto što nismo do sada vidjeli i što će ostati uz Trumpa. Ovdje ste imali vrh vlasti koji 64 dana odbija priznati rezultate izbora. To se nije smjelo dogoditi, bez obzira predstavlja li to većinu Amerikanaca i dogodilo se to da je odlazeći predsjednik izgubio vlast i izgubio je oba doma Kongresa.”

‘To je čista egzekucija’

Vanjskopolitički komentator HRT-a Tihomir Vinković je rekao da je ubojstvo Trumpove pristalice Ashlee Babbitt, čista egzekucija i objasnio:

“Može se pogledati kako pripadnik sigurnosti puca u nju izravno u glavu. Demonstracije u ovoj državi su moguće, ali ovo je slobodno možemo reći pokušaj državnog udara iniciran iz samog vrha.”

U formalnom smislu ne bi se moglo govoriti o klasičnom državnom udaru, o puču, smatra Grdešić, ali ističe da je sigurno riječ o remećenju demokratske procedure:

“Demokracije su nesigurne same po sebi. Mi ne znamo što će se dogoditi, tko će pobijediti, tko će izgubiti, ali znamo kakva je procedura da se do toga dođe. Uništavanje institucionalnih procedura je nešto što će barem za politologiju ostati kao nešto što je katastrofalno.”

Grlić Radman, komentirajući likovanje Rusije, kaže da je ovdje narušen pravni poredak, povjerenje u institucije i vladavina prava:

“Živimo u opasnom vremenu, vremenu velikih izazova i moramo se svi skupa boriti da je jedini svjetski poredak održiv onaj koji poštuje ljudska prava.”

‘Ne treba očekivati nagle promjene’

Kako se to može odraziti na američku vanjsku politiku, Cvrtila kaže da će se odraziti sigurno na taj autoritet koji su Sjedinjene Države imale i da će Biden imati zadatak obnoviti koheziju zapadnog svijeta:

“Ne treba očekivati nagle promjene i da će Biden odjednom pomiriti američke države, jer neće i tu SAD gubi autoritet.”

Ovaj politički ambijent SAD-a nije od jučer, Trump nije izmislio radikalizam, navodi Grdešić u Otvorenom:

“Prije 30-ak godina je počeo obračun političkih stranaka. Republikanci već dulje vrijeme vode politiku spaljene zemlje Demokratske stranke, učiniti sve da ih se uništi. To je na neki način povezivalo obespravljene i šamane, oni su u konfliktnom ratu političara pronašli svoj legitimitet. To je nešto što traje, Trump je vrhunac toga i nadam se da ćemo ugasiti svjetlo za njime.”

Budućnost republikanaca?

Budućnost Republikanske stranke pod Trumpom više ne postoji, dodaje Grdešić:

“Mislim da će Republikanci pomalo početi otimati vlast od Trumpovih sljedbenika i da će se raspasti u niz frakcija te pretvoriti u stranku za koju nitko ne želi glasati. Postoje procjene da bi mogao biti optužen za niz poreznih utaja, za neke druge opstrukcije Ustava, prijenosa vlasti, premda mislim da to neće odmah doći na red, mislim da Biden ne želi odrediti svoj početak mandata s Trumpom, nego će nakon nekog vremena novih inicijativa državni tužitelj pokrenuti optužnicu za porezni dug.”