HRVATSKI SELJACI U OČAJU NAKON NOVOG PRAVILA O SVINJOKOLJI: ‘Možemo reći zbogom čvarcima i kulenu. Ljudi će klat na crno!’

Svinjokolja u seoskom dvorištu moći će se provoditi jedino uz pregled i dozvolu veterinara

Nakon što je Hrvatska dobila status zemlje slobodne od klasične svinjske kuge, seljaci su nezadovoljni jer se svinjokolja u seoskom dvorištu može provoditi jedino uz pregled i dozvolu veterinara zbog opasnosti od afričke kuge. Slažu se da treba spriječiti epidemiju afričke kuge, ali pritom ne treba uništavati seljake. Naime, Nezavisni hrvatski seljaci tvrde da se zabranom pogoduje uvoznim lobijima koji iz u Hrvatskoj bilježe sve bolji promet, javlja RTL.

“Možemo reći zbogom čvarcima, zbogom kulenu, zbogom svim tim tradicionalnim proizvodima koji su se proizvodili na kućnom pragu”, komentirao je odluku uzgajivač svinja Mario Juretić iz okoline Garešnice.

Potrebne su preventivne mjere

Mato Mlinarić, predsjednik Udruge Nezavisni hrvatski seljaci, smatra da bi trebalo početi s preventivnim mjerama. “Zato bi bilo dobro da se počnu baviti preventivnim mjerama, a ne da traže zaražene svinje i da pošalju ljude kao što su slali na kokoši, da ljudi pucaju po selima. Vjerujte, to oni žele, to oni priželjkuju i žele, a to nije dobro. Zato bi se vlada, ministrica i Odjel za veterinarstvo trebali uozbiljiti”, izjavio je za RTL.

Međutim, kolinje za većinu i dalje nije upitnote će se zabraniti samo nekima. “To je dodatna preventivna mjera i ona će se provoditi samo na onim gospodarstvima koja nisu ispoštovala one minimalne uvjete, a odnose se na dezinfekcijske barijere, ogradu, legalan promet sa svinjama, znači ono minimalno što svako gospodarstvo mora imati”, rekla je voditeljica Službe za zdravlje životinja Ivana Lohman Janković.

Prije kolinja veterinar treba potvrditi zdravlje svinje. U slučaju da nisu zdrave, zabranit će se klanje i trgovanje živim svinjama svima u okolici. “Minimalni radijus u kojem se mjere moraju provoditi je 3, odnosno 10 kilometara od izbijanja, ali ovisno o situaciji, nadležno tijelo može to područje i proširiti”, objasnila je Lohman Janković.

Klanje na crno

Međutim, Mlinarić je mišljenja da će seljaci nastaviti klati svinje bez obzira na zabranu. “Ljudi će klati na crno i neće prijavljivati jer se boje da se kod njih ili u njihovu selu ne bi pojavila svinjska kuga”, rekao je za RTL.