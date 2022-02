Saborski zastupnici nastavili su danas sjednicu raspravom o prijedlogu Odbora za Ustav i Poslovnik da se Vladu zaduži da provjeri broj i vjerodostojnosti potpisa prikupljenih za Mostove referendumske inicijative Odlučujmo zajedno i Dosta je stožerokracije.

Na početku rasprave zastupnici su zatražili stanke. Mostov Miro Bulj zatražio je stanku, izjavivši da mjere nemaju smisla i da je Stožer političko tijelo.

"Vlada Andreja Plenkovića blokira i ne želi dati rok ovom narodnom referendumu. Čega se bojite? Mislio sam da je Kuščević nešto najgore, a sada je jasno da je radio po nalogu Andreja Plenkovića. 18 dana vi ne donosite odluku. Mi smo brojili 30 dana uz praznike", kazao je, prenosi tportal.

'Stožer mulja'

SDP-ov Peđa Grbin također je zatražio stanku. "Od početka pandemije govorili smo da Stožer vrluda, da mulja i da za razne ljude vrijede različita pravila", rekao je i ponovno podsjetio na izlazak iz samoizolacije HSLS-ovog Daria Hrebaka te druženje premijera s ljudima koji su bili pozitivni. "To je dovelo do Hrvatske s najvećim brojem mrtvih od zaraze. Ovakvo vaše ponašanje dovelo je do ovog referenduma", kazao je Grbin i najavio da će SDP podnijeti amandmane.

"Danas apeliramo da se prebrojavanje potpisa ne daje Vladi nego DIP-u, da se odredi rok u kojem se treba provjeriti potpise i da se ofirmi tijelo koje će vršiti nadzor. Ne smijemo dopustiti da se iza ove incijative i pitanja koliko toliko dijeli hrvatske građane, vuku repovi", dodao je.

Političko tijelo

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista također je zatražio stanku. "Jasno nam je da je Stožer političko tijelo koji je donio politički motivirane, a ne epidemiološki opravdane odluke. Sve zemlje priznaju da covid potvrda nije imala efekta, i Švedska i Izrael i Britanija. Vrijeme je da prihvatite odluku naroda i dozvolite da se referendum raspiše što prije", kazao je Pavliček.

Ivana Posavec Krivec iz Socijaldemokrata također je zatražila stanku i poručila da bi rokovi za prebrojavanje potisa trebali biti jasno definirani. Upitala je zašto vladajući ne dozvoljavaju da potpise prebrojava DIP te da sami to predlažu kroz izmjene Zakona o referendumu o kojima Sabor još mora raspravljati.

Stanku je zatražio i HDZ-ov Branko Bačić. "Ovdje odlučujemo o tehničkom segmentu. Odbor za Ustav i većina predlažu kao i do sada da provjeru radi Vlada, a na naš prijedlog da u provjeri sudjeluju predstavnici obiju građanskih inicijativa. Jesmo predložili da ubuduće provjerava DIP i kad zakon stupi na snagu onda ćemo tako provjeravati", kazao je Bačić.