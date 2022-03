Hrvatski sabor će danas, na prijedlog Vlade, imenovati Ivana Paladinu kao novog ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Paladina, koji je dobio jednoglasnu podršku vladajuće koalicije, u srijedu će biti 'saslušan' na zajedničkoj sjednici resornih saborskih odbora za graditeljstvo i za gospodarstvo. Predstavit će im program i viđenje rada, a zastupnici će mu moći postavljati pitanja i on je dužan na njih odgovoriti. O povjerenju novom ministru Sabor će samo glasovati, bez rasprave.

Podsjetimo, novi ministar graditeljstva se bira nakon što je bivši Darko Horvat podnio ostavku zbog sumnji u nezakonitu dodjelu potpora malim poduzetnicima.

Uvodno predstavljanje Plenkovića

"Vladi treba čovjek koji ima iskustva u građevinskom sektoru, upravljanju projektima, u domeni nekretnina te menadžerskog i poduzetničkog iskustava kako bi se dinamizirali procesi", kazao je Plenković na zajedničkoj sjednici odbora za graditeljstvo te za gospodarstvo.

Napomenuo je da je Paladina rođen 1983., završio je ekonomiju i specijalistički poslijediplomski studij iz organizacije i menadžmenta, bio je savjetnik Uprave Hrvatske poštanske banke, prije toga predsjednik instituta IGH, radio je u nekoliko kompanija, imao kontakte s brojnim investitorima u građevinskom i sektoru ulaganja.

Premijer je istaknuo da resor graditeljstva ima tri osobito važna segmenta - ubrzati obnovu te procese donošenja raznih građevinskih dozvola i drugih dokumenata kako bi potaknuo investicijski ciklus, kao i stavljanje državne imovine u funkciju.

"Jedna od zadaća novom ministra biti će ubrzati te aktivnosti", kazao je Plenković i dodao kako su tu i druge zakonodavne aktivnosti, energetska učinkovitost i stambena politika.

"Paladina bi svojim ovlastima, iskustvom, entuzijazmom i dinamikom rada trebao dati kvalitetan i koristan doprinos radu Vlade", naglasio je u uvodnom predstavljanju Paladina kao kandidata za ministra.

Žestoka rasprava premijera i zastupnika

Odmah je krenula žestoka rasprava premijera i zastupnika gdje se neprestano povređuje poslovnik 238., odnosno, vrijeđanje saborskih zastupnika.

"S obzirom na njegovu karijeru, poznato je svima da je bio ruski igrač, a s obzirom na trenutnu situaciju - kako to da je baš na njega pao izbor i koliko će to štetiti Hrvatskoj, to je prvo pitanje, a drugo - s koliko ste ljudi razgovarali, a da su odbili ovu vruću fotelju", pitala je Marija Selak Raspudić Plenkovića.

"Poznato je da sam ja premijer koji je najčešće pred Saborom, to je namjerno kao simbol odgovornosti. Poznati ste i inače kao netko tko olako ljepi etikete. Paladina je Hrvat, hrvatskog državljanstva, radi u Hrvatskoj, tržišno smo gospodarstvo, radio je i za kompanije koje nemaju nikakve veze s Rusijom. Smiješna je teza da je ruski igrač, a da je i netko Rus, ne mora valjda svaki Rus sada biti netko s kime bismo trebali prekinuti svaki kontakt", rekao je Plenković.

"Simptomatično je da se baš sad dovodi čovjeka povezanog s ruskim kapitalom'', kazala je Katarina Peović iz Radničke fronte.

Premijer je Peović predbacio da je bila jedina koja nije bila za saborsku Deklaraciju o Ukrajini, a dotaknuo se i ostatka opozicije nazvavši sve grotesknom situacijom: "Imamo opoziciju koja me je kritizirala zbog odlaska u Ukrajinu ovog ljeta i u prosincu. Onda imamo izjave oporbe koja je djelovala kao da je netko plaća da izgovara o Ukrajini to što izgovara. I onda imamo situaciju kad su svi za deklaraciju u Ukrajini, prosvjetljenje… To je dobro, drago mi je da ste prešli na stranu prava, morala, povijesti, na način da nemate potrebu kontaktirati predsjednika Republike."

'Stalno vam se priviđa Milanović'

"Pozdravljam taj iskorak, jedina koja ga nije učinila je gospođa Peović. Ona će valjda dobiti priznanje od nekog drugog", kazao je Plenković.

Selak Raspudić upozorila je da se Plenkoviću stalno priviđa Zoran Milanović: "Molim vas da to riješite s nekim stručnijim."

Nikola Grmoja pitao je premijera je li mu kandidata za novoga ministra predložio Mate Granić što je Plenković odbacio.

"Dokazano nesposoban i dokazano netransparentan, iz inkubatora Mate Granića koji se proslavio računicom 'pola meni, pola tebi, pola Bagi'", kazala je Vidović Krišto, a Plenković poručio da je adresa na kojoj treba postaviti to pitanje Milanović.

Paladin se predstavlja zastupnicima

"Poziv koji sam dobio za ovu poziciju nisam mogao odbiti. Prihvatio sam jer je ovo i poziv obnoviti domove naših sugrađana. Imamo realan problem. Korporativno iskustvo stekao sam u financijskom i građevinskom sektoru. Dat ću sve od sebe da ovo ministarstvo još bolje služi svima nama", rekao je Paladina u svome predstavljanju.

"Tri glavne karakteristike moga rada: prvi je suradnja. Zato pozivam sve na suradnju zbog izazova koji nas spaja. Uključivanje, a ne isključivanje, različitih mišljenja, je iznimno važno. Rezultat govori više od tisuću riječi. Duboko me motivira što rezultat koji se sada od mene očekuje, mnogima znači krov nad glavom."

"Prvo na popisu zadataka je obnova. Svaki dan ću uklanjati prepreku po prepreku. Drugi zadatak je evaluirati prostorna rješenja. Sjest ću za stol struku, inženjere, izvođače i tražit ćemo najbolja rješenja."