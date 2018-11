ZAŠTO SU U MIGRANTSKIM KOLONAMA VEĆINOM MLADI MUŠKARCI? Hrvatski reporter ima objašnjenje za ksenofobe

“Nemamo pravo mi mali ljudi, koji hodamo po zemaljskoj prašini, mrziti migrante. Možda će neki ukrasti auto ili napraviti neki drugi incident, ali nemamo pravo mrziti sve ljude”, kazao je poznati fotoreporter

Fotograf Zoran Marinović već dugo dokumentira sirijski konflikt, ali i izbjegličku krizu. Ovaj se čovjek nagledao svega i svačega, a u razgovoru za N1 objasnio je zašto oni koji iz vlastitog udobnog naslonjača gledaju situaciju nemaju pravo mrziti migrante.

“Mi imamo pravo suditi, ali nemamo pravo mrziti migrante. Međutim, stvara se jedna atmosfera straha. Jasno je i da nikome nije ugodno doći u neki par s djecom gdje čuči dvadesetak Afganistanaca s bradom. Ali naše dvostruko mjerilo – zašto mi možemo odlaziti u Irsku ili Švedsku, a oni ne mogu? Imamo problem dvostrukih mjerila”, smatra fotograf.

Ocean lažnih vijesti

Dodaje kako se atmosfera straha namjerno kreira “jer je strah lakše kontrolirati”.

“Te lažne vijesti koje se pojavljuju posljednjih mjeseci je nešto što je gotovo nemoguće. Imate situaciju da je 15 Afganistanaca silovalo djevojčicu i odete pogledati i vidite da nitko ne zna o čemu se radi. Pojavi se vijest da su migranti razbijali automobile na nekom semaforu u Münchenu i kad izgugulate vidite da su to napravili navijači Southamptona. Ocean je takvih vijesti, sije se atmosfera straha i ljudi se boje. Zašto? Zato jer je strah najlakše probuditi i on je najlakši za kontrolirati, a to će im se obiti o glavu”, zaključio je Marinović.

Situacija u Siriji nije jasna i mnoge su vijesti iz te regije filtrirane, kaže fotograf. “Ja sam netko tko je vlastitom nesrećom bio u Alepu, Homsu, Mosulu… Tamo se dogodio veliki rat. Nije poznato da je 2016. u napadu NATO-a na ISIS-ovce ubijeno 112 vojnika i preko šest tisuća civila. Zamislite kolili je to broj civilnih žrtava”, otkrio je Marinović.

Situaciju u Aleppu usporedio je s opsadom Vukovara

“Mi smo i dan danas vrlo ranjivi i vezi sa Srebrenicom, Vukovarom i Dubrovnikom, a zamislite nekoga tko je rođen u Alepu i tamo živi sedam ratnih godina. Znate što je Alep? To je Vukovar puta 100. Ta količina stresa i straha tamo je neopisiva. Ja sam bio u Alepu tri mjeseca nakon što je pao ili oslobođen, zavisno od strane sa koje gledate, i nisam mogao spavati šest mjeseci. Zamislite koji očaj treba natjerati te ljude da prolaze kroz minska polja u Hrvatskoj. Treba shvatiti da ljudi bježe od nesreće i rata na isti način kao što bi i mi”, kazao je poznati fotograf.

Mladi ljudi bježe od rata

Ima spreman odgovor na pitanje koje mnogi postavljaju: Zašto su u migrantskim kolonama većinom muškarci i gdje su im žene i djeca?

“Odgovor je jednostavan. Svi ti mladi ljudi bježe od rata. Što bi trebali? Ostati, uzeti pušku i ratovati? Ja u Americi imam djeca i dva strica. Pa nije meni u Ameriku otišla baba i dvije tetke, nego otišli su muškarci koji će pokušati odvući svoje porodice prije ili kasnije”, kazao je.

Ljudima u regiji poručio je da nemaju pravo mrziti druge koji pokušavaju pobjeći od rata.

“Nemamo pravo mi mali ljudi, koji hodamo po zemaljskoj prašini, mrziti migrante. Možda će neki ukrasti auto ili napraviti neki drugi incident, ali nemamo pravo mrziti sve ljude”, zaključio je Marinović.